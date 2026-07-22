وضعیت دما و بارش کشور تا ۸ شهریور
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تا ۸ شهریور بارش نرمال و کمتر از آن و دمای بالاتر از میانگین بلندمدت تا پایینتر از آن را پیشبینی کرده است. بیشترین دما در این بازه زمانی در جنوب سیستان و بلوچستان تا ۶ درجه بالاتر از نرمال تجربه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو اعلام کرد: طی هفته اول (۲۹ تیر تا ۴ مردادماه) برای نوار شمالی کشور و مناطقی در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان بارش پیشبینی میشود.
میانگین دمای هوای بیشتر استانها طی هفته اول و دوم (۲۹ تیر تا ۱۱ مرداد) - که در بازه گرم ترین روزهای تابستان قرار دارند - به نرمال تا کمتر از آن کاهش مییابد. دمای هوای هفته اول در اغلب مناطق واقع در نیمه شمالی کشور ، استانهای غرب و شمال خلیج فارس در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از آن، در بخشهایی از نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان ۳ تا ۶ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.
طی هفته های دوم تا چهارم ( ۵ تا ۲۵ مرداد) اغلب مناطق کشور بیبارش هستند و بارش تنها برای استانهای ساحلی خزر و بارش پراکنده در ارتفاعات در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان دور از انتظار نیست.
دمای هفته دوم (۵ تا ۱۱ مرداد) در استانهای واقع در شمال کوههای البرز، شمال غرب، دو سوی زاگرس میانی، مناطق محدودی در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال، فلات ایران بین البرز و زاگرس تا استانهای شرقی ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و برای سایر مناطق در محدوده نرمال پیشبینی میشود. دمای هوای هفتههای سوم و چهارم (۱۲ تا ۲۵ مرداد) مشابه هفته دوم است، با این تفاوت که برای نواحی داخلی کشور و زاگرس شمالی در محدوده نرمال برآورد میشود.
بارش هفتههای پنجم و ششم (۲۶ مرداد تا ۸ شهریورماه) برای نوار شمالی کشور در محدوده نرمال برآورد شده است. دمای هوا در این بازه زمانی در دامنه شمالی البرز، شمال غرب و زاگرس شمالی نرمال، در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق کشور تا یک درجه فراتر از نرمال برآورد میشود . بر این اساس انتظار میرود بیشینه بیهنجاری مثبت دمای کشور بهویژه در نیمه غربی کشور از نیمه مرداد کاهش یابد.
توصیههای سازمان هواشناسی
در این شرایط جوی هواشناسی به بخشهای مختلف توصیههایی کرده است. بر اساس توصیههای این سازمان به بخش انرژی در هفته اول مناطق جنوب سیستان و بلوچستان با افزایش ۳ تا ۶ درجه و سایر مناطق جز شمال و غرب با ۱ تا ۳ درجه گرمتر از نرمال روبرو هستند و تداوم گرمای ۱ تا ۳ درجه در جنوب شرق تا هفتههای بعد پیشبینی میشود. در این شرایط مدیریت ویژه مصرف برق و پایداری شبکه در جنوب شرق الزامی است.
کاهش نسبی دمای فلات مرکزی و غرب فرصتی برای بازتنظیم بار شبکه و تعمیرات اضطراری فراهم کرده است و همزمان به دلیل وزش باد شدید و گردوخاک در شرق، مرکز و دامنه های البرز، شستوشوی خطوط انتقال و مقرهها برای پیشگیری از قطعی برق ضروری است.
با توجه به بیبارشی گسترده در بیشتر مناطق کشور طی هفتههای دوم تا چهارم و کاهش بارش سواحل خزر نسبت به نرمال در این بازه، مدیریت سخت گیرانه مخازن سدها با اولویت تأمین آب شرب و تنظیم رهاسازی بر اساس نیازهای حیاتی کشاورزی ضروری است.
رگبارهای هفته اول در نوار شمالی و جنوب شرق بهویژه سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان با توجه به خشکی زمین، خطر سیلابهای ناگهانی را افزایش میدهد که نیازمند پاکسازی مسیلها و هدایت رواناب به آبخوانهاست علاوه بر آن آمادهسازی زیرساختها برای بهرهبرداری از بارشهای نرمال پیشبینی شده در هفتههای پایانی در نوار شمالی توصیه میشود.
سازمان هواشناسی به فعالان بخش کشاورزی توصیه میکند با توجه به تداوم دمای بالاتر از نرمال در بیشتر مناطق کشور، مدیریت آبیاری در ساعات خنک، استفاده از مالچ و سایهانداز، تأمین آب و تهویه مناسب برای دام، طیور و گلخانهها و پرهیز از سم پاشی در ساعات گرم و بادخیز مورد توجه قرار گیرد.
در نوار شمالی، عملیات کشاورزی در فواصل بدون بارش برنامهریزی شود و با توجه به وزش باد و گردوخاک در برخی مناطق، حفاظت از محصولات، تأسیسات کشاورزی و پیشگیری از آتشسوزی در مزارع، مراتع و جنگلها اهمیت ویژهای دارد.