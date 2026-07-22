به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه تخصصی تدقیق و نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه «آمایش آموزش عالی» در نسخه پیشنهادی نقشه جامع علمی کشور، با حضور عسکریان دبیر ستاد علم و فناوری، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و مجریان طرح روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

این نشست با هدف انسجام‌بخشی به شاخص‌های کلان حوزه آموزش عالی و نهایی‌سازی چارچوب‌های ارزیابی این بخش از نقشه جامع علمی کشور تشکیل شد و حاضران در آن، شاخص‌های پیشنهادی را از ابعاد مختلف کارشناسی مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان بررسی‌های تخصصی، بخشی از شاخص‌های پیشنهادی پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها به تأیید نهایی رسید.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذی‌نفع، پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی خود را حداکثر تا پایان هفته جاری به ستاد علم و فناوری ارائه کنند تا فرآیند نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه آمایش آموزش عالی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

آمایش آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای راهبردی نقشه جامع علمی کشور، با هدف توزیع متوازن امکانات آموزشی، ساماندهی ظرفیت‌های دانشگاهی و همسوسازی رشته‌ها و ظرفیت‌های آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور، از مهم‌ترین بخش‌های این سند ملی به شمار می‌رود.

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