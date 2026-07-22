خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشی از شاخص‌های آمایش آموزش عالی به تأیید نهایی رسید

بخشی از شاخص‌های آمایش آموزش عالی به تأیید نهایی رسید
کد خبر : 1816927
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه تخصصی تدقیق و نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه «آمایش آموزش عالی» در چارچوب روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با حضور دبیر ستاد علم و فناوری، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و مجریان طرح برگزار شد و بخشی از شاخص‌های پیشنهادی به تأیید نهایی رسید.

به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه تخصصی تدقیق و نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه «آمایش آموزش عالی» در نسخه پیشنهادی نقشه جامع علمی کشور، با حضور عسکریان دبیر ستاد علم و فناوری، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و مجریان طرح روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

این نشست با هدف انسجام‌بخشی به شاخص‌های کلان حوزه آموزش عالی و نهایی‌سازی چارچوب‌های ارزیابی این بخش از نقشه جامع علمی کشور تشکیل شد و حاضران در آن، شاخص‌های پیشنهادی را از ابعاد مختلف کارشناسی مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان بررسی‌های تخصصی، بخشی از شاخص‌های پیشنهادی پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها به تأیید نهایی رسید.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذی‌نفع، پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی خود را حداکثر تا پایان هفته جاری به ستاد علم و فناوری ارائه کنند تا فرآیند نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه آمایش آموزش عالی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

آمایش آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای راهبردی نقشه جامع علمی کشور، با هدف توزیع متوازن امکانات آموزشی، ساماندهی ظرفیت‌های دانشگاهی و همسوسازی رشته‌ها و ظرفیت‌های آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور، از مهم‌ترین بخش‌های این سند ملی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل