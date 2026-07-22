به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای(دام عزه)؛ رئیس قوه قضائیه ضمن تبریک به مناسبت انتصاب مجدد ایشان در مسند ریاست قوه‌قضائیه توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، گزارشی از وضعیت اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را در کشور ارائه کرد.

در این دیدار با گزارش نماینده رئیس‌جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس قوه‌قضائیه در جریان طرح‌های تحولی و فوق‌العاده برای کاهش آسیب اعتیاد، مدیریت مصرف و درمان معتادان، ایجاد مراکز امید و زندگی برای ساماندهی معتادان متجاهر، هدف‌گذاری در طرح تحولی پیشگیری از اعتیاد، توسعه مشارکت‌های مردمی در کاهش شیوع و بروز اعتیاد و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و گزارشی از خلاء‌‌های قانونی موجد ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و محورهای تحولی لایحه دولت چهاردهم در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شد.

در ادامه رئیس قوه‌قضائیه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر را در مبارزه با بلیه شوم اعتیاد و جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محوری دانسته و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته بر سه موضوع لزوم توجه به اشتغال افراد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به خصوص اعتیاد، توجه به خانواده‌ها و شروع اقدامات پیشگیرانه از محیط خانواده و معطوف شدن به اثرگذاری اقدامات و ارزیابی نتایج در هر یک از برنامه‌های پیشگیری، درمان معتادان و مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

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