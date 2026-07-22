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پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران

پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران
کد خبر : 1816839
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تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین حسینی به کارکنان شهرداری تهران پرداخت می‌شود.

به گزارش  ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری گفت: با حمایت شهردار تهران در پی استقبال و تقاضای کارکنان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی و با هدف تسهیل شرایط زیارت کربلای معلی و نجف اشرف برای همکاران عزیز، امسال نیز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.  

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاران عزیزی که توفیق این سفر بزرگ معنوی و الهی نصیبشان می‌شود، خانواده بزرگ شهرداری و همه جاماندگان را از دعای خیرشان بهره‌مند نمایند.   

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