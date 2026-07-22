پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران
تسهیلات قرضالحسنه ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین حسینی به کارکنان شهرداری تهران پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری گفت: با حمایت شهردار تهران در پی استقبال و تقاضای کارکنان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی و با هدف تسهیل شرایط زیارت کربلای معلی و نجف اشرف برای همکاران عزیز، امسال نیز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاران عزیزی که توفیق این سفر بزرگ معنوی و الهی نصیبشان میشود، خانواده بزرگ شهرداری و همه جاماندگان را از دعای خیرشان بهرهمند نمایند.