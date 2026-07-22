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رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شد
کد خبر : 1816832
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معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و انتصاب سرهنگ اصغر خدایی به عنوان رئیس جدید این پلیس تخصصی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی همه‌خانی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار قنبری، رئیس پلیس آگاهی کشور، سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، رؤسای پلیس‌های تخصصی فاتب و جمعی از کارکنان پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پیشین پلیس آگاهی تهران بزرگ، تقدیر به عمل آمد. سردار ولیپور گودرزی از افسران باسابقه پلیس آگاهی تهران بزرگ و از نیروهای فعال در حوزه مبارزه با سرقت‌های مسلحانه بود که به تازگی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و عضو هیئت‌رئیسه پلیس پایتخت منصوب شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: سرهنگ اصغر خدایی، از کارآگاهان باسابقه این پلیس تخصصی بوده و پیش از این مسئولیت معاونت مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ را بر عهده داشته است.

سرهنگ همه‌خانی تصریح کرد: سرهنگ خدایی با پیشنهاد سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تأیید سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شده است.

وی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی تهران بزرگ با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی نیروهای تخصصی، همچنان مأموریت‌های خود در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته، سرقت و تأمین امنیت شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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