توصیه به زائران اربعین؛ کمآبی بدن، دردهای عضلانی و دیسک را تشدید میکند
متخصص فیزیوتراپی با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین علاوه بر ابعاد معنوی، نیازمند آمادگی جسمانی و رعایت اصول علمی پیادهروی است، گفت: انتخاب کفش مناسب، انجام تمرینات کششی، حفظ وضعیت صحیح بدن، نوشیدن آب کافی و استراحت منظم، مهمترین عوامل پیشگیری از آسیبهای عضلانی و مفصلی در طول این سفر معنوی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین نگهبان سیوکی اظهار کرد: پیادهروی طولانیمدت، بهویژه در شرایط آبوهوایی گرم و مسیرهای طولانی، فشار قابل توجهی بر عضلات، مفاصل و ستون فقرات وارد میکند، بنابراین زائران باید پیش از آغاز سفر، آمادگی جسمانی خود را افزایش داده و اصول صحیح پیادهروی را رعایت کنند تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه انتخاب کفش مناسب، نخستین و مهمترین گام برای حفظ سلامت پاها و مفاصل است، گفت: زائران باید از کفشهای ورزشی استاندارد، سبک و دارای کفی نرم استفاده کنند تا فشار وارد بر کف پا، زانو و ستون فقرات کاهش یابد.
وی افزود: استفاده از کفشهای نامناسب یا نو که هنوز با فرم پا تطابق پیدا نکردهاند، احتمال بروز تاول، درد کف پا و آسیبهای عضلانی و اسکلتی را افزایش میدهد.
زائران دارای زانودرد و کمردرد، بدون استراحت پیادهروی نکنند
نگهبان سیوکی با اشاره به ضرورت مراقبت بیشتر افراد مبتلا به بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی اظهار کرد: افرادی که سابقه کمردرد، زانودرد یا دردهای مزمن مفصلی دارند، نباید مسیرهای طولانی را بدون توقف طی کنند و لازم است در فواصل منظم استراحت کرده و از وارد شدن فشار مداوم به مفاصل خود جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از زانوبند، کمربند طبی یا سایر وسایل حمایتی نیز تنها در صورت تجویز پزشک یا متخصص فیزیوتراپی توصیه میشود و استفاده خودسرانه از این تجهیزات ممکن است نتیجه معکوس به همراه داشته باشد.
بدن را پیش از حرکت گرم کنید
این متخصص فیزیوتراپی انجام حرکات کششی پیش از آغاز پیادهروی را ضروری دانست و گفت: گرم کردن عضلات و انجام تمرینات کششی سبک برای ناحیه گردن، شانهها، کمر، ران و ساق پا، بدن را برای فعالیت طولانی آماده کرده و احتمال گرفتگی عضلات، خستگی زودرس و آسیبهای اسکلتی ـ عضلانی را کاهش میدهد.
وی افزود: اختصاص چند دقیقه زمان برای انجام این حرکات ساده، میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش توان بدنی و کاهش دردهای عضلانی در طول مسیر داشته باشد. حفظ وضعیت صحیح بدن از آسیب به ستون فقرات جلوگیری میکند
مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت وضعیت صحیح بدن هنگام راه رفتن گفت: زائران باید هنگام پیادهروی، ستون فقرات خود را در وضعیت طبیعی نگه دارند، از خم شدن بیش از حد یا قوز کردن خودداری کنند و سر و شانهها را در وضعیت مناسب قرار دهند.
وی تصریح کرد: حفظ تراز صحیح بدن موجب توزیع یکنواخت فشار بر مفاصل و عضلات شده و از بروز دردهای ناحیه کمر، گردن و زانو جلوگیری میکند.
نگهبان سیوکی با اشاره به احتمال بروز تورم پاها در پیادهرویهای طولانی اظهار کرد: یکی از بهترین راهکارها برای کاهش ورم اندامهای تحتانی، دراز کشیدن به حالت طاقباز و قرار دادن پاها در سطحی بالاتر از بدن هنگام استراحت است.
وی افزود: این اقدام باعث بهبود بازگشت جریان خون و کاهش تجمع مایعات در پاها شده و احساس خستگی و سنگینی اندامها را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
کمآبی بدن، دردهای عضلانی و دیسک را تشدید میکند
وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب مورد نیاز بدن گفت: نوشیدن مداوم آب با دمای متعادل در طول مسیر، یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از کمآبی بدن است.
وی افزود: دهیدراته شدن بدن علاوه بر افزایش احتمال گرمازدگی، میتواند موجب تشدید دردهای ناشی از مشکلات ستون فقرات، بهویژه دیسک گردن و کمر شود.
نگهبان سیوکی همچنین مصرف غذاهای سبک، کمچرب و زودهضم را برای حفظ انرژی و جلوگیری از احساس سنگینی و خستگی در طول مسیر توصیه کرد.
این متخصص فیزیوتراپی با اشاره به نقش تنفس صحیح در افزایش استقامت بدنی اظهار کرد: بهترین الگوی تنفس هنگام پیادهروی، دم از طریق بینی و بازدم از طریق دهان است، زیرا این روش اکسیژنرسانی به عضلات و مغز را بهبود بخشیده و موجب کاهش احساس خستگی میشود.
وی ادامه داد: در مقابل، تنفس صرفاً از طریق دهان نه تنها کارایی دستگاه تنفسی را کاهش میدهد، بلکه موجب خشکی دهان و گلو شده و تحمل فعالیت بدنی را برای زائران دشوارتر میکند.
نگهبان سیوکی با تأکید بر اینکه آمادگی جسمانی، بخشی از آمادگی برای حضور در مراسم عظیم اربعین است، خاطرنشان کرد: زائران با رعایت اصول صحیح پیادهروی، استفاده از تجهیزات مناسب، استراحت کافی، تغذیه سالم، نوشیدن آب و توجه به وضعیت بدن، میتوانند ضمن پیشگیری از آسیبهای عضلانی و مفصلی، این سفر معنوی را با سلامت و آرامش بیشتری به پایان برسانند.