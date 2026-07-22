رقابت استعدادهای رباتیک ۱۶ استان در فیراکاپ آزاد ایران
نایبرئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی (FIRA) و رئیس کمیته فیرا ایران با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات فیراکاپ آزاد ایران همزمان با مسابقات جهانی فیرا ۲۰۲۶، از حضور تیمهای دانشآموزی و دانشجویی ۱۶ استان کشور در این رقابتها خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش صادقنژاد در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» که در این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه مسابقات فیراکاپ آزاد ایران یکی از رویدادهای مهم حوزه رباتیک کشور به شمار میرود، اظهار کرد: در سیزدهمین دوره این رقابتها تیمهای دانشآموزی و دانشجویی از ۱۶ استان کشور حضور داشتند و شرکتکنندگان در سه رده سنی به رقابت پرداختند.
وی افزود: این مسابقات در لیگهای مختلف برگزار شد و تیمهای حاضر در بخشهای گوناگون رباتیک و هوش مصنوعی به ارائه توانمندیها و دستاوردهای خود پرداختند. برگزاری همزمان این رقابتها با مسابقات جهانی فیرا ۲۰۲۶ نیز زمینهای برای افزایش تعاملات علمی و آشنایی بیشتر استعدادهای ایرانی با فضای رقابتهای بینالمللی فراهم کرده است.
رئیس کمیته فیرا ایران درباره مراسم اختتامیه و روند تقدیر از برگزیدگان این دوره از مسابقات گفت: اهدای جوایز تیمهای برتر در دو مرحله انجام میشود که مرحله نخست امروز برگزار شد و مرحله دوم نیز روز جمعه دوم مردادماه برگزار خواهد شد.
صادقنژاد ادامه داد: در بخش نخست اختتامیه، برگزیدگان ۱۳ لیگ و ۳۹ تیم تقدیر شدند در در مرحله دوم نیز از ۲۱ تیم در قالب ۷ لیگ مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از نسل جوان در حوزه فناوریهای نوین، خاطرنشان کرد: مسابقات رباتیک علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، فرصتی برای شناسایی استعدادهای جدید، تقویت مهارتهای فناورانه و آمادهسازی نسل آینده برای حضور در عرصههای علمی و بینالمللی است.
نباید استعدادهای دانشآموزی در حوزه آموزش رباتیک و هوش مصنوعی به دلیل مشکلات مالی از دست برود
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نقش مهم رباتیک و هوش مصنوعی در آینده کشور، گفت: باید نسل نوجوان مستعد، از زمان دانش آموزی برای ایفای نقش در آینده صنعت، در مسیر آموزش قرار گیرند. لذا پیوستگی سیاستها و برنامههای آموزش عمومی و آموزش عالی نقش مهمی دارد.
سید ابوالفضل میردهقان نیز در این مراسم بر اهمیت برگزاری این رویداد علمی در شرایط کنونی کشور تأکید و با اشاره به تحولات و حوادث یک سال گذشته اظهار کرد: در شرایطی که کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته و شاهد جنگ و شهادت عزیزانمان بودهایم، شایسته است یاد و خاطره همه شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز و دانشجو را گرامی بداریم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزدیک به یک قرن سابقه دارد و از سال ۱۳۳۶ با نام کنونی خود فعالیت میکند. این دانشگاه طی دهههای گذشته هزاران مهندس و نیروی متخصص را تربیت کرده که امروز در بخشهای مختلف صنعت و توسعه کشور نقشآفرین هستند.
میردهقان با بیان اینکه امروزه فناوری به بخش جداییناپذیر زندگی انسانها تبدیل شده است، افزود: رباتیک و هوش مصنوعی از مهمترین فناوریهای آینده هستند و باید بتوانیم دانشآموزان کنجکاو، خلاق و علاقهمند را به سمت این حوزهها هدایت کنیم تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنان در عرصه فناوری های نوظهور فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه برخی خانوادهها برای تأمین هزینههای آموزش فرزندانشان در حوزه رباتیک تصریح کرد: متأسفانه برای بخشی از خانوادهها ورود فرزندان به این عرصه با هزینههای قابل توجهی همراه است و اگر برای این موضوع چارهاندیشی نشود، ممکن است در سالهای آتی بخشی از استعدادهای ارزشمند کشور را صرفاً به دلیل مشکلات مالی از دست بدهیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: برای آینده این صنعت نباید مشکلات اقتصادی، استعدادهای دانشآموزی را از حضور در این حوزه بازدارد و انتظار میرود سیاستگذاران حوزه علم و فناوری و دستگاههای متولی امر با حمایت مادی و معنوی از دانشآموزان مستعد، امکان حضور برابر همه علاقهمندان در عرصه رباتیک و هوش مصنوعی را فراهم کنند.
میردهقان در پایان از برگزارکنندگان مسابقات، مسئولان اجرایی، داوران و مربیان تیمها قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادی، حاصل ماهها تلاش و برنامهریزی است و امیدوارم این مسابقات زمینهساز رشد علمی، تبادل تجربه و موفقیت هرچه بیشتر دانشآموزان و دانشجویان کشور در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.