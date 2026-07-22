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انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک خسارت جانی نداشت

انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک خسارت جانی نداشت
کد خبر : 1816791
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی بامداد چهارشنبه از انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک بدون خسارت جانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۲:۰۴ بامداد امروز حادثه انفجار در یک واحد مسکونی واقع در محدوده میدان ۹۵ نارمک به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: محل حادثه یک منزل قدیمی دو طبقه بود که سقف حیاط آن با ورق‌های ایرانیت پوشانده شده بود. رگولاتور گاز در فضای زیر این سقف قرار داشت و به دلیل تجمع گاز در این بخش، انفجاری بدون حریق رخ داد؛ حادثه‌ای که در اصطلاح آتش‌نشانی از آن به عنوان «کپ» یاد می‌شود.

ملکی تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه بدون هیچ‌گونه تخریب بوده و خسارت جانی یا مصدومی در پی نداشته است.

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