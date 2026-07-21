به گزارش ایلنا، همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت عدم دریافت پنج درصد عوارض شهرداری از بلیط مسافران زائران اربعین حسینی بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می شود که تا ۱۶ مردادماه از مسافرانی که عازم پایانه های مرزی می‌شوند پنج درصد عوارض شهرداری برای بلیط رادریافت نکند و اعتبار آن از بودجه در اختیار شهردار اختصاص یابد.

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