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بهروزآذر خبر داد:

صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان در مردادماه

صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان در مردادماه
کد خبر : 1816417
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان در مردادماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر با اعلام این خبر افزود: هیچ محدودیت شرعی، حقوقی و قانون برای صدور گاهینامه موتورسواری بانوان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بانوان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند تا به دلیل نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف نشوند. به همین دلیل دولت در این موضوع ورود کرد و در این امر همراهی از جانب مجلس را داشتیم همچنین علما و روحانیون نیز اعلام کردند که این اقدام حرام نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: درخصوص صدور گواهینامه موتورسواری بانوان اقدامات لازم انجام و در آخرین صحبتی که با مسئولان پلیس راهور فراجا داشتم حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان نیز چاپ شده است.

وی تصریح کرد: به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به وقفه افتاد. قرار بود در تیرماه مراسم رونمایی از اولین گواهینامه موتورسواری بانوان انجام شود که متاسفانه در این ایام هم دوباره درگیر جنگ شدیم.

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