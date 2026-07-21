ارسال محموله تجهیزات دارویی و پزشکی به پایگاههای درمانی اربعین
در راستای آمادگی برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی، محموله اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و پشتیبانی شرکت شهر سالم با همکاری واحدهای پشتیبانی، تجهیزات پزشکی و اورژانس به پایگاههای درمانی این شرکت در کشور عراق و پایگاههای مرزی ارسال شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت شهر سالم، همزمان با آغاز برنامههای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای تجهیز پایگاههای درمانی انجام شد و اقلام مورد نیاز درمانی و پشتیبانی با مشارکت معاونتهای مختلف شرکت تهیه، بستهبندی و برای استقرار در کشور عراق و مرزهای کشور ارسال شد.
در این عملیات، کارکنان واحدهای تجهیزات پزشکی، پشتیبانی و اورژانس شرکت با تلاش شبانهروزی نسبت به آمادهسازی، بستهبندی و ارسال تجهیزات اقدام کردند تا تمامی امکانات مورد نیاز پیش از آغاز فعالیت پایگاههای درمانی در محل مستقر شود.
تجهیزات ارسالی شامل اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی غیرمصرفی و ملزومات پشتیبانی است که با هدف تجهیز کامل پایگاههای درمانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی به کشور عراق و پایگاههای مرزی ارسال شد. از جمله تجهیزات دندانپزشکی غیرمصرفی ارسالی میتوان به یونیت دندانپزشکی به همراه متعلقات، دستگاه اتوکلاو، دستگاه کمپرسور و تشکهای تخت معاینه اشاره کرد که برای تجهیز و راهاندازی بخشهای درمانی و دندانپزشکی پایگاههای اربعین در نظر گرفته شدهاند.
شایان ذکر است، روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه، نخستین کاروان کادر درمان و نیروهای پشتیبانی شرکت شهر سالم به منظور استقرار در پایگاه درمانی عمود ۷۰۷ و انجام اقدامات نهایی برای راهاندازی و آمادهسازی این پایگاه، عازم کشور عراق شد تا زمینه ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ فراهم شود.