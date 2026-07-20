به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت زیربنای توسعه پایدار و مهم ترین بستر تربیت سرمایه انسانی کشور است و دوره متوسطه به عنوان حلقه اتصال آموزش عمومی با آموزش عالی، مهارت آموزی و اشتغال، نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت دارد. از این رو، ارتقای کیفیت یادگیری، جبران کاستی های آموزشی، تقویت شایستگی های علمی و مهارتی و فراهم سازی فرصت های برابر آموزشی از اولویت های اساسی نظام آموزش و پرورش به شمار می آید.

با توجه به وقفه های آموزشی ناشی از شرایط بحرانی و رخدادهای غیر مترقبه و ضرورت پیشگیری از افت یادگیری و تعمیق شکاف های آموزشی اجرای برنامه های جبرانی و تقویتی در دوره تابستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برهمین اساس معاونت آموزش متوسطه در راستای اجرای سیاست های وزارت آموزش و پرورش تحقق اهداف سند تحول بنیادین و ارتقای کیفیت آموزش، طرح تقویت و جبران یادگیری (تقویت بنیه علمی دانش آموزان و جبران زمان از دست رفته آموزش) را برای تمامی دوره های متوسطه ابلاغ کرد تا با شناسایی و حمایت از دانش آموزان نیازمند جبران کاستی های آموزشی، تثبیت یادگیری و تقویت شایستگی های علمی و مهارتی، زمینه آغاز موفق سال تحصیلی جدید را فراهم سازد.

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