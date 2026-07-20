۲۲ سال است با رهبر انقلاب مأنوسم؛ ایشان گوهری هستند که خداوند نصیب ما کرده است

به گزارش ایلنا، همایش «سروستان» آیین تجلیل از زنان پرچمدار جهاد و خدمت در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این همایش با اشاره به جایگاه ممتاز عصر کنونی اظهارکرد: ما با یک زمان بی‌انتها در آخرت روبه‌رو هستیم و دارایی‌های لازم برای آن را امروز باید کسب کنیم. امروز هم موقعیت ما ممتاز است و هم شرایط ما متفاوت؛ ما با یک خودآگاهی ویژه مواجهیم.

زاکانی سپس به خلق الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی پرداخت و تصریح کرد: کسی باور نمی‌کرد زنی که در نگاه سنتی باید در کنج خانه محبوس می‌شد یا در نگاه غربی به عنوان ویترین از او بهره‌برداری می شد، الگوی سومی خلق کند که در اوج عفت و عقلانیت، علاوه بر نقش‌آفرینی در منزل، پیشران جامعه باشد. آنچه شما بانوان به ظهور و بروز رساندید، الگوی سومی است که جامعه جهانی از آن بی‌بهره است؛ هم ضرورت دارد در داخل این الگو را کامل کنیم و هم آن را به عنوان الگوی برتر ترویج کنیم.

شهردار تهران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره الگوی سوم، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب در رابطه با الگوی سوم صحبت می‌کردند و تفاوت آن را با الگوی سنتیِ زنِ محبوس در منزل و بی‌اختیار، و از سوی دیگر زن حاضر در میدان اجتماع اما بی‌بهره از ظرافت‌های زنانگی بیان می‌کردند، نکاتی بود که برای ما قابل تأمل است. زن انقلاب اسلامی -با آن نگاه معمار کبیر انقلاب که فرمودند مرد از دامن زن به معراج می‌رود- در این ۴۷ سال گوهر وجودش جلاخورده و نقش‌آفرینی می‌کند. یکی از مصادیق آن همین اتفاقات اخیر است که شما در مسیر خدمت به دیگران، شایستگی خود را به ظهور و بروز رساندید.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک سیر تکاملی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم شهید انقلاب، این مسیر پنج مرحله نهضت، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی دارد. ما در ابتدای مسیر هستیم؛ نهضت تبدیل به نظام شد اما هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم.

زاکانی با نگاهی تاریخی به نقش زنان در دفاع مقدس، گفت: در جنگ هشت‌ساله، به جز موارد محدودی در حوزه پزشکی، بانوان در خط مقدم نبودند، اما واقع امر این است که اگر بانوان نبودند، مردان هم در صحنه نبرد نمی‌توانستند بجنگند و جنگ وابسته به پشتیبانی زنان بود. امروز هم ما در حال جنگ با آمریکا و همه انصار و اعوانش هستیم و آمریکا را شکست داده‌ایم؛ تا حدی که دیگران نیز به زبان آوردند آمریکا در سراشیبی افول است.

شهردار تهران خطاب به بانوان حاضر در همایش گفت: امروز در این جنگ، میدان و خیابان به شما بانوان گرامی سپرده شده است. مطابق آمارها حدود هفتاد درصد حاضران در خیابان، بانوان هستند. بعثت مردم امروز بر مدار بانوان و دختران شکل گرفته و امروز مسئولیت بزرگ شما، میدان‌داری‌ای است که در آن اوج شعور و عقلانیت دیده می‌شود.

وی بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی و آمادگی شهر تهران به عنوان الگوی مقاومت تأکید کرد و افزود: شما زنان باید به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کنید. علاوه بر میدان، باید به سمت الگویی برویم که شهرمان مقاوم‌تر شود. گردنه اُحد ایران اسلامی، تهران است؛ اگر الگوی مناسبی در این شهر اجرایی شود، به‌زودی در کل کشور فراگیر خواهد شد. آمادگی ما باعث می‌شود دشمن طمع به کشور نکند و اگر هم تعدی کرد، ضربه سخت‌تری بخورد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت خودسازی و ظرفیت‌سازی در بانوان، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مسیری را طی کنیم که در نتیجه آن به یک جریان چندبعدی در مورد بانوان برسیم، جریانی که در آن علاوه بر خودسازی فردی و جمعی، ظرفیت‌هایی ایجاد شود که نتیجه آن در اختیار جامعه قرار گیرد، آنگاه به پیشرفت واقعی دست یافته‌ایم.

به گزارش شهر،‌ زاکانی با اشاره به تجربه کم‌نظیر تشییع پیکر شهید جمهور گفت: تجربه‌ای که در تشییع پیکر رهبر انقلاب رقم خورد، مانوری بی‌نظیر بود. در تهران خود را مهیا کردیم تا برای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر محل اسکان فراهم کنیم که این اقدام در تاریخ بلدیه بی‌نظیر است. این ظرفیت‌سازی می‌تواند در بخش‌های دیگر امور شهری و خدمت‌رسانی تسری پیدا کند، به‌خصوص آنکه اکنون در آستانه اربعین هستیم.

وی سپس به موضوع خون‌خواهی شهید جمهور پرداخت و تصریح کرد: موضوع خون‌خواهی رهبر انقلاب و مردم، امری شخصی نیست. برخی روشنفکران از امام جامعه خواستند از انتقام پدرشان بگذرند، گویی این مسئله امری شخصی است؛ در حالی که در آیه ۱۹۴ سوره بقره، حرمت‌شکنی را واجد قصاص می‌داند و می‌گوید این امر بخشش‌پذیر نیست و همان کاری که دشمن کرد را با او انجام بده. در این نقطه دیگر گذشتی وجود ندارد . جریان خون‌خواهی در طول تاریخ، بین جبهه حق و باطل حد مشخصی می‌گذارد که حق و باطل را مشخص می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در زیارت عاشورا نیز می‌خوانیم و تمنا داریم در رکاب امام زمان(عج) خون‌خواه باشیم.

شهردار تهران در پایان با ادای احترام به رهبر معظم انقلاب گفت: من ۲۲ سال است با رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مانوس بوده‌ام؛ ایشان واقعاً صالح بعد از صالح است، گوهری که خدا نصیب ما کرده است.

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