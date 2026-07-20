رئیس اداره اجتماعی پلیس:
تحت هیچ شرایطی به پیامکهای مربوط به معامله اشیای عتیقه پاسخ ندهید
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری پیامکی با درج مشخصات هویتی صاحبان سیمکارت هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد شریفی اظهار داشت: بررسیهای پلیس نشان میدهد که در روزهای اخیر افراد سودجو با ارسال پیامکهایی که در آن مشخصات صاحب سیمکارت درج شده است، مدعی فروش اشیای عتیقه، سکههای قدیمی، خاک طلا و سایر اقلام ارزشمند میشوند تا با واقعی جلوه دادن پیام، اعتماد مخاطب را جلب کنند.
وی افزود: کلاهبرداران پس از برقراری ارتباط با شهروندان، با وعده فروش اجناس ارزشمند با قیمتهای وسوسهانگیز، آنان را به پرداخت وجه یا انجام معاملات غیرقانونی ترغیب کرده و در نهایت با دریافت پول یا سوءاستفاده از اطلاعات افراد، متواری میشوند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر اینکه این پیامکها از منابع و شمارههای نامعتبر ارسال میشود، تصریح کرد: صرف درج نام یا مشخصات فرد در متن پیامک، به هیچ عنوان نشانه اعتبار فرستنده نیست و شهروندان باید نسبت به این شگرد مجرمانه هوشیار باشند.
سرهنگ شریفی از شهروندان خواست تحت هیچ شرایطی به چنین پیامکهایی پاسخ ندهند، با فرستنده تماس برقرار نکنند و از هرگونه معامله مربوط به اشیای عتیقه، سکههای قدیمی یا خاک طلا از طریق این پیامها خودداری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هوشیاری و بیتوجهی به پیامکهای مشکوک، مهمترین راهکار برای ناکام گذاشتن مجرمان سایهنشین است و در صورت دریافت چنین پیامهایی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و پلیس آگاهی گزارش کنند تا از گرفتار شدن سایر شهروندان نیز جلوگیری کنند.