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رئیس اداره اجتماعی پلیس:

تحت هیچ شرایطی به پیامک‌های مربوط به معامله اشیای عتیقه پاسخ ندهید

تحت هیچ شرایطی به پیامک‌های مربوط به معامله اشیای عتیقه پاسخ ندهید
کد خبر : 1815795
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رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری پیامکی با درج مشخصات هویتی صاحبان سیم‌کارت هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد شریفی اظهار داشت: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد که در روزهای اخیر افراد سودجو با ارسال پیامک‌هایی که در آن مشخصات صاحب سیم‌کارت درج شده است، مدعی فروش اشیای عتیقه، سکه‌های قدیمی، خاک طلا و سایر اقلام ارزشمند می‌شوند تا با واقعی جلوه دادن پیام، اعتماد مخاطب را جلب کنند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از برقراری ارتباط با شهروندان، با وعده فروش اجناس ارزشمند با قیمت‌های وسوسه‌انگیز، آنان را به پرداخت وجه یا انجام معاملات غیرقانونی ترغیب کرده و در نهایت با دریافت پول یا سوءاستفاده از اطلاعات افراد، متواری می‌شوند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر اینکه این پیامک‌ها از منابع و شماره‌های نامعتبر ارسال می‌شود، تصریح کرد: صرف درج نام یا مشخصات فرد در متن پیامک، به هیچ عنوان نشانه اعتبار فرستنده نیست و شهروندان باید نسبت به این شگرد مجرمانه هوشیار باشند.

سرهنگ شریفی از شهروندان خواست تحت هیچ شرایطی به چنین پیامک‌هایی پاسخ ندهند، با فرستنده تماس برقرار نکنند و از هرگونه معامله مربوط به اشیای عتیقه، سکه‌های قدیمی یا خاک طلا از طریق این پیام‌ها خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هوشیاری و بی‌توجهی به پیامک‌های مشکوک، مهم‌ترین راهکار برای ناکام گذاشتن مجرمان سایه‌نشین است و در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و پلیس آگاهی گزارش کنند تا از گرفتار شدن سایر شهروندان نیز جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
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