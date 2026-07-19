۵۱۷ مجروح در پی حملات اخیر آمریکا به ایران

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «ساعت ۷ صبح ۲۸ تیر، حملات هوایی آمریکا؛ ۵۱۷ مصدوم و بیش از ۵۰ شهید برجای گذاشته‌ است. در میان مصدومان، ۳۵ خانم و ۱۹ نفر زیر ۱۸ سال و شهدا، ۵ خانم و ۲ شهید گرانقدر، زیر ۱۸ سال هستند.

۴۶۸ نفر نیز پس از درمان ترخیص شده‌اند. در حال حاضر۳۳ نفر بستری و نیازمند دعای مردم»

انتهای پیام/