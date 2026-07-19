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۵۱۷ مجروح در پی حملات اخیر آمریکا به ایران

۵۱۷ مجروح در پی حملات اخیر آمریکا به ایران
کد خبر : 1815581
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت بیش از ۵۰ هموطن و مصدومیت ۵۱۷ نفر در پی حملات آمریکا به کشور از ششم تا ۲۸ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «ساعت ۷ صبح ۲۸ تیر، حملات هوایی آمریکا؛ ۵۱۷ مصدوم و بیش از ۵۰ شهید برجای گذاشته‌ است. در میان مصدومان، ۳۵ خانم و ۱۹ نفر زیر ۱۸ سال و شهدا، ۵ خانم و ۲ شهید گرانقدر، زیر ۱۸ سال هستند.

۴۶۸ نفر نیز پس از درمان ترخیص شده‌اند. در حال حاضر۳۳ نفر بستری و نیازمند دعای مردم»

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