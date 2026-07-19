ضرورت شناسایی نقاط امن ساختمان پیش از وقوع بحران
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی شهروندان در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت، گفت: شناسایی نقاط امن ساختمانها پیش از وقوع بحران، بهویژه در شرایط جنگی، نقش مهمی در کاهش تلفات و افزایش ایمنی ساکنان دارد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی کثیری اظهار کرد: مفهوم فضای امن یا پناهگاه در حوادث طبیعی و تهدیدات انسانساخت، بهویژه جنگ، با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. در زلزله و سایر حوادث طبیعی، اصل بر تخلیه سریع ساختمان و حضور در فضاهای باز و دور از خطر ریزش آوار است، اما در شرایط جنگی باید در مکانی قرار گرفت که در برابر موج انفجار، ترکش و سایر مخاطرات ناشی از حملات، بیشترین حفاظت را ایجاد کند.
وی با اشاره به ضوابط پدافند غیرعامل و مقررات ملی ساختمان، بهویژه مبحث ۲۱، افزود: در ساختمانهای مسکونی، فضاهایی برای پناه گرفتن در نظر گرفته شده است تا ساکنان در دقایق اولیه وقوع حادثه بتوانند از آسیبهای ناشی از انفجار و ترکش در امان بمانند. این فضاها باید دور از سطوح شیشهای، پنجرههای بزرگ و اجسام آسیبپذیر باشند.
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: در صورت امکان، طبقات منفی ساختمانها مانند زیرزمین و پارکینگ، به دلیل برخورداری از حفاظت بیشتر در برابر موج انفجار، مناسبترین مکان برای پناه گرفتن محسوب میشوند. البته این موضوع به معنای تغییر کاربری پارکینگ یا ساخت پناهگاه اختصاصی نیست.
کثیری با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا رویکرد استفاده چندمنظوره از فضاهای ایمن دنبال میشود، تصریح کرد: نیازی نیست ساکنان هزینههای سنگین برای احداث پناهگاه اختصاصی متحمل شوند. کافی است در طبقات منفی ساختمان، فضایی مشخص برای تجمع ساکنان در مواقع اضطراری پیشبینی شود و مسیر دسترسی به آن همواره باز و بدون مانع باشد.
وی توصیه کرد: مدیران ساختمان و ساکنان، اقلام ضروری مانند آب آشامیدنی، مواد غذایی اضطراری، جعبه کمکهای اولیه، چراغقوه و سایر تجهیزات مورد نیاز را در این محل نگهداری کنند و از انبار کردن وسایل اضافی که میتواند مانع تردد سریع شود، خودداری کنند.
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بر اهمیت تمرین و هماهنگی میان ساکنان ساختمان تأکید کرد و گفت: همه اعضای ساختمان باید از قبل بدانند در صورت وقوع حادثه، محل تجمع و فضای امن کجاست تا در شرایط اضطراری دچار سردرگمی نشوند.
کثیری درباره ساختمانهای بلندمرتبه نیز خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است زمان کافی برای رسیدن به طبقات منفی وجود نداشته باشد. بر همین اساس، مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان پیشبینی کرده است که در طبقات نیز فضاهای امنی مانند اتاقهای داخلی یا بخشهایی در مجاورت باکس راهپله که فاقد پنجرههای بزرگ و سطوح شیشهای هستند، برای پناه گرفتن اولیه در نظر گرفته شود تا پس از کاهش خطر، امکان انتقال به محل امن اصلی فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی درباره اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، گفت: آموزش و اطلاعرسانی مستمر به شهروندان درباره نحوه رفتار صحیح در شرایط بحران، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات و حفظ جان افراد است.