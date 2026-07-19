به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- رضا افلاطونی در این نشست ضمن تبریک انتصاب شکراله حاجیوند به ریاست مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، از خدمات و همراهی دکتر علیزاده در دوران مسئولیت این مؤسسه قدردانی کرد و خواستار آغاز دوره‌ای جدید از هم‌افزایی میان سازمان منابع طبیعی و مجموعه تحقیقات، آموزش و ترویج شد.

وی با تأکید بر اینکه مؤسسه تحقیقات باید به عنوان اتاق فکر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ایفای نقش کند، اظهار کرد: امروز همه دستگاه‌های تخصصی باید با رویکردی واحد و مبتنی بر دانش، برای حل چالش‌های منابع طبیعی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و در تصمیم‌سازی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و دفاع علمی از منابع طبیعی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار کمیته‌های تخصصی شورای راهبردی، دستور داد علاوه بر کمیته‌های موجود، کمیته آموزش و ترویج، کمیته بیابان، کمیته فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و کمیته اقتصاد منابع طبیعی و مشارکت‌های اجتماعی نیز تشکیل و اعضای آنها با مشارکت سازمان، مؤسسه تحقیقات و سایر مراکز تخصصی تعیین شوند.

وی افزود: هر کمیته باید حداکثر سه اولویت پژوهشی مشخص، مسئله‌محور و قابل اجرا را احصاء و برای تصویب در شورای راهبردی ارائه کند تا پس از تصویب، مبنای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی قرار گیرد. دبیری کمیته ها بر عهده شورای فنی جنگل، مرتع و آبخیز خواهد بود.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت اثربخشی پژوهش‌ها تصریح کرد: تحقیقات زمانی ارزشمند است که خروجی آن مستقیماً در عرصه اجرا مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین نتیجه تحقیقات باید به بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و نسخه اجرایی برای کارشناسان منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت مؤسسه تحقیقات بخش کشاورزی با سایر مراکز علمی در کاربردی بودن و نتیجه‌بخش بودن تحقیقات است و پژوهش‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که مشکلات واقعی عرصه‌های منابع طبیعی را برطرف کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های درون‌بخشی تأکید کرد و گفت: در تخصیص اعتبارات پژوهشی و انعقاد قراردادهای تحقیقاتی، مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی باید در اولویت قرار گیرند و در صورت نیاز از ظرفیت سایر مراکز علمی نیز استفاده شود.

وی خواستار افزایش ارتباط متقابل میان کمیته‌های فنی سازمان منابع طبیعی و مراکز تحقیقاتی شد و افزود: حضور متقابل مدیران تخصصی سازمان و پژوهشگران در کمیته‌های متناظر، موجب تقویت پیوند میان تحقیق، آموزش، ترویج و اجرا خواهد شد.

شکراله حاجیوند، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، در ادامه هفتمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات، آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری، با تأکید بر نقش این شورا در هدایت علمی و راهبردی بخش منابع طبیعی، اظهار کرد: شورای راهبردی باید فراتر از بررسی پروژه‌های پژوهشی عمل کرده و به مرجع سیاست‌گذاری کلان برای حل چالش‌های حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری، جنگل، مرتع و بیابان تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه موفق تشکیل شوراهای راهبردی در بخش کشاورزی، گفت: کمیته‌های تخصصی وظیفه بررسی، ارزیابی و پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی را بر عهده دارند، اما شورای راهبردی باید اولویت‌ها، راهبردها و مسیر حرکت تحقیقات را بر اساس نیازهای واقعی کشور تعیین کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان اینکه تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، افزود: ضروری است نگاه پژوهشی از اجرای پروژه‌های پراکنده به سمت شناسایی ابرچالش‌ها و تدوین برنامه‌های راهبردی برای رفع آنها تغییر یابد.

وی پیشنهاد کرد برای هر یک از حوزه‌های تخصصی از جمله جنگل، مرتع، بیابان و گیاهان دارویی، ابرچالش‌های اصلی شناسایی و برای آنها برنامه‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و نتیجه‌محور تدوین شود تا شورای راهبردی بتواند روند اجرای آنها را به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی کند.