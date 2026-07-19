رئیس کارگروه خانواده و جمعیت شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح پیشگیرانه است، اظهار کرد: دسترسی آسان و عادلانه به خدمات بهداشتی، ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانوارها، نقش مؤثری در پایداری و سلامت نظام خانواده ایفا می‌کند.

داداندیش خاطرنشان کرد: این برنامه با تمرکز بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، به‌ویژه در حوزه سلامت زنان و مادران، هزینه‌های درمانی سنگین را از سبد اقتصادی خانوار حذف و دسترسی به مشاوران امین را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به نقش محوری زنان در مدیریت سلامت خانواده، گفت: با اجرای این طرح، مادران از دغدغه‌های تکراری برای پایش سلامت اعضای خانواده رها شده و با دسترسی به نظام مراقبتی منظم، آرامش روانی هم به فضای خانه باز می‌گردد.

رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور خاطرنشان کرد: پزشک خانواده با آموزش‌های هدفمند به سرپرستان خانوار، آنان را در مواجهه با چالش‌های سلامتی توانمند کرده و با ترویج سبک زندگی سالم، بنیان نشاط و پایداری را در خانواده تحکیم می‌بخشد.

داداندیش در باره نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ادامه داد: موفقیت این طرح ملی در گرو همکاری، پیگیری و نظارت مستمر استانداران و فرمانداران است و احکام استانداران با امضای وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص ابلاغ شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور، گامی بلند در مسیر ارتقای سلامت عمومی و رفاه خانواده‌های ایرانی برداشته شود.