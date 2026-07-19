فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مرداد ماه

به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال 1405 دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ سوم تا هشتم مرداد ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

دراین اطلاعیه آمده است؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.