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رئیس کمیسیون آموزش:

دغدغه ما آرامش دانش‌آموزان است

دغدغه ما آرامش دانش‌آموزان است
کد خبر : 1815387
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رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت این کمیسیون از وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: مدیریت برگزاری امتحانات نهایی در شرایط ویژه کشور و پیگیری مطالبات فرهنگیان نشان‌دهنده عزم جدی وزیر آموزش‌وپرورش برای حل مسائل این حوزه است.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا منادی سفیدان؛ رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش‌وپرورش و شورای معاونان این وزارتخانه، اظهار کرد: خوشحالیم که نخستین برنامه کاری کمیسیون پس از انتخاب هیأت‌رئیسه در وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود؛ چرا که این وزارتخانه را خانه خود می‌دانیم و آغاز این همکاری را به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به دغدغه‌های کمیسیون درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی، افزود: برای اعضای کمیسیون مهم بود که وزارت آموزش‌وپرورش گزارشی از روند برگزاری آزمون‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای شرایط خاص، ارائه کند و مشخص شود دانش‌آموزانی که با محدودیت‌ها و اضطراب ناشی از شرایط موجود روبه‌رو هستند، چگونه آزمون می‌دهند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه محاسبه تراز نمرات و رعایت عدالت آموزشی نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و نمایندگان مجلس بود و تأکید داریم هیچ‌گونه تبعیضی در برگزاری امتحانات و طراحی سؤالات نهایی ایجاد نشود.

منادی با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده در نشست‌های پیشین با وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در جلسه قبلی، موضوعاتی همچون تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، وضعیت پایه یازدهم و همچنین پرداخت حقوق سه‌ماهه تابستان حدود ۲۶ هزار معلم حق‌التدریس که سال‌ها از این حق محروم بودند، مطرح شد.

وی افزود: وزیر آموزش‌وپرورش ظرف مدت یک هفته این مسائل را پیگیری و تعیین تکلیف کرد که نشان‌دهنده همت و اراده جدی برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تداوم همکاری مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش، تصریح کرد: نگاه کمیسیون، حمایت از آموزش‌وپرورش و تقویت این وزارتخانه است و هر اقدامی که به ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رفع مشکلات فرهنگیان و دانش‌آموزان منجر شود، مورد حمایت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

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