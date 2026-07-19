تاکید کمیسیون آموزش بر برگزاری عادلانه امتحانات
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بر برگزاری عادلانه امتحانات، تقویت معیشت فرهنگیان و حمایت از برنامههای آموزشوپرورش تاکید کردند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، صبح امروز، یکشنبه ۲۸ تیرماه در نشست مشترک با وزیر آموزشوپرورش و شورای معاونان این وزارتخانه، ضمن بررسی آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نهایی، بر حفظ عدالت آموزشی، صیانت از حقوق دانشآموزان، بهبود معیشت فرهنگیان و تقویت تعامل مجلس شورای اسلامی و آموزشوپرورش تأکید کردند.
در این نشست، حسین حقوردی؛ نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت برگزاری امتحانات نهایی، گفت: مهمترین موضوع این روزهای نظام آموزشی، برگزاری آزمونهای نهایی است و انتظار میرود این آزمونها با نهایت دقت، عدالت و آرامش برگزار شود.
سید ابوالحسن مصطفوی؛ نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برخی انتصابات و جابهجاییهای مدیریتی در آموزشوپرورش، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند مدیریتی این وزارتخانه مطرح کرد.
سید محمد مولوی؛ نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه معلمان در پیشرفت کشور، گفت: معلمان موتور محرک توسعه جامعه هستند و هرچه توان و جایگاه آنان تقویت شود، کشور نیز منتفع خواهد شد.
وی خواستار تحقق اقدامات مؤثر در حوزه معیشت و رفاه فرهنگیان تا آغاز سال تحصیلی آینده و همچنین تعیین تکلیف مطالبات بازنشستگان سال ۱۴۰۲ شد.
اکبر پولادی؛ نماینده مردم لنجان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت کاهش دغدغههای مردم تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی باید با حمایت از آموزشوپرورش، اجازه دهد این وزارتخانه با تمرکز بیشتری برنامههای خود را اجرا کند و از ورود به حاشیهها پرهیز شود.
علی خزایی؛ نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از نقش معلمان در اقتدار امروز کشور، اظهار کرد: بخش مهمی از موفقیتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف، حاصل تربیت نیروی انسانی توسط معلمان است و این جایگاه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
فاطمه جراره؛ نماینده مردم بندرعباس، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی عدالت آموزشی را یکی از مهمترین مطالبات مجلس عنوان کرد و گفت: باید در تصمیمات مرتبط با امتحانات، سهمیهها و شرایط دانشآموزان مناطق درگیر، عدالت بهطور کامل رعایت شود و دغدغههای خانوادهها مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیم فهیمی؛ نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری امتحانات و استمرار خدمات آموزشی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به رفاه و معیشت فرهنگیان شد.
رمضان رحیمی؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای کلان آموزشی، بر لزوم حرکت در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت، ارتقای جایگاه معلمان و تقویت برنامههای تحولی آموزشوپرورش تأکید کرد.
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن اعلام حمایت از برنامههای وزارت آموزشوپرورش، بر استمرار تعامل و همکاری میان مجلس و این وزارتخانه برای رفع مسائل نظام تعلیم و تربیت، برگزاری مطلوب امتحانات نهایی و پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان و دانشآموزان تأکید کردند.