اجرای ۱۰ طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «حسین رحیمی» در تشریح عملکرد سه ماهه اول سال جاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این مدت 25686 فقره پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی در حوزه های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، تخلفات و جرایم گمرکی تشکیل و پیگیری شد، اظهار کرد: ارزش پرونده های تشکیل شده در سه ماهه اول سال جاری بیش از 342 همت برآورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر اینکه تمرکز ماموریت های ما بر پرونده های کلان و سازمان یافته است، افزود: در این مدت تعداد 680 پرونده کلان و سازمان یافته تشکیل که به عنوان مثال می توان به کشف 273 هزار تن پلی اتیلن قاچاق به ارزش تقریبی سه همت و دستگیری باند اخلال در نظام اقتصادی با پرونده ای به ارزش بیش از سه همت می توان اشاره کرد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه به موازات اجرای ماموریت در فضای حقیقی ماموریتهای پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز با جدیت پیگیری می شود، بیان کرد: مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال این پلیس در سه ماهه سال جاری تعداد 783 پرونده در راستای مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل و پیگیری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با رصد جغرافیای فعالیت اقتصادی کشور و همچنین رصد و پایش مجرمان اقتصادی طرح های مختلف سراسری، منطقه ای و ... اجرا می شود، گفت: در سه ماهه اول سال جاری 10 طرح سراسری در خصوص مقابله با قاچاق دام، مقابله با قاچاق سوخت، مقابله با احتکار، مقابله با کالای ممنوعه، طرح مقابله با فرار مالیاتی ... اجرا شد.

وی در تشریح دست آوردها و نتایح این طرح ها افزود: در اجرای این طرح ها 5593 پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی تشکیل تعداد 3932 دستگاه انواع خودروی حامل کالای قاچاق یا خودروی شوتی توقیف شد.

سردار رحیمی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه مقابله با احتکار کالای اساسی بیان داشت: در سه ماهه اول سال جاری بیش از 8 میلیون و 422 هزار لیتر سوخت و بیش از 36 میلیون و 672 هزار قلم انواع کالای قاچاق از جمله لوازم خانگی و بیشاز 651 هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج، قند و شکر و... کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری و هم افزایی وزارت صمت، تعزیرات و... خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل این قرارگاه که روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم است توسط تیم های مشترک قرارگاه مشترک مقابله با احتکار و گرانفروشی از بیش از 120 هزار واحد صنفی بازدید بعمل آمد.

سردار رحیمی با اشاره به تشکیل 862 پرونده برای متهمان و محتکران در این ماموریت، گفت: در این مدت 234 انبار که محل نگهداری کالای احتکاری بودند پلمپ شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از 415 هزار لیتر انواع کالای اساسی احتکاری گفت: ارزش کالای احتکاری کشف شده بالغ بر 54 همت می باشد.

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