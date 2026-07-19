به گزارش ایلنا از وبدا، علیرضا مهدوی، معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، با بیان اینکه فعالیت بدنی یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ سلامت است، اظهار کرد: افراد ۱۸ سال به بالا باید حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط را در طول هفته و در سه تا پنج نوبت انجام دهند. به گفته وی، پیاده‌روی تند یکی از ساده‌ترین و مناسب‌ترین فعالیت‌های بدنی است و در صورت امکان، افزایش این میزان تا ۳۰۰ دقیقه در هفته نیز توصیه می‌شود.

مهدوی با اشاره به اینکه فعالیت بدنی تنها به ورزش‌های هوازی محدود نمی‌شود، افزود: بزرگسالان باید در کنار فعالیت‌های هوازی، هفته‌ای یک تا دو ساعت نیز تمرینات قدرتی، استقامتی و انعطاف‌پذیری مانند شنا، طناب‌زدن، ورزش‌های سوئدی و تمرینات مقاومتی را در برنامه خود قرار دهند تا سلامت عضلات، استخوان‌ها و سیستم گردش خون تقویت شود.

وی با تأکید بر اینکه ورزش به‌تنهایی نقش اصلی در کاهش وزن ندارد، تصریح کرد: اصلاح الگوی تغذیه مهم‌ترین عامل کاهش وزن است و فعالیت بدنی بیشتر به حفظ سلامت عمومی، کاهش مقاومت به انسولین، بهبود عملکرد قلب و عروق و کنترل وزن کمک می‌کند.

معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در فعالیت بدنی گفت: افراد مبتلا به دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا چاقی شدید که تاکنون ورزش منظم نداشته‌اند، باید پیش از شروع برنامه ورزشی با پزشک خود مشورت کنند. همچنین بیماران دیابتی در صورت کنترل نبودن قند خون نباید بدون نظر پزشک فعالیت ورزشی را آغاز کنند.

مهدوی با بیان اینکه آثار مثبت ورزش از همان دقایق ابتدایی قابل مشاهده است، اظهار کرد: افزایش گردش خون، بهبود خلق‌وخو، کاهش استرس و بهبود کنترل قند خون از نخستین پیامدهای فعالیت بدنی هستند.

وی افزود: چربی‌سوزی معمولاً پس از حدود ۳۰ دقیقه فعالیت مداوم آغاز می‌شود و انجام ۴۵ تا ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی می‌تواند کیفیت خواب، عملکرد مغز، سلامت روان و سطح انرژی افراد را به شکل محسوسی ارتقا دهد.

وی ادامه داد: هر نوبت فعالیت بدنی با شدت متوسط می‌تواند تا ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب بهبود متابولیسم بدن، افزایش حساسیت به انسولین و کاهش نیاز برخی بیماران به دارو شود؛ از همین رو، منظم بودن فعالیت بدنی اهمیت بیشتری نسبت به انجام مقطعی ورزش دارد.

معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر خاطرنشان کرد: افرادی که فعالیت بدنی با شدت بالا انجام می‌دهند، می‌توانند با ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هفته به همان فواید ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط دست یابند و حتی ترکیبی از این دو نوع فعالیت نیز قابل قبول است، اما هر نوبت فعالیت باید حداقل ۱۰ دقیقه ادامه داشته باشد تا بدن وارد فاز هوازی شود.

مهدوی با ابراز نگرانی از کاهش تحرک کودکان و نوجوانان در سال‌های اخیر، گفت: برخلاف بزرگسالان، کودکان و نوجوانان باید روزانه دست‌کم ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند و افزایش این زمان تا ۱۲۰ دقیقه نیز توصیه می‌شود. وی هشدار داد که کم‌تحرکی ناشی از استفاده بیش از حد از تلفن همراه و وسایل دیجیتال می‌تواند سلامت نسل آینده را با تهدیدهای جدی مواجه کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های حرکتی از دوران کودکی، اظهار کرد: تغییر سبک زندگی و کاهش بازی‌های فعال کودکان، ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای سواد حرکتی از سال‌های نخست زندگی را دوچندان کرده است و باید همزمان با اجرای سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت، برای افزایش تحرک کودکان و نهادینه‌سازی سبک زندگی سالم نیز اقدامات مؤثری انجام شود.