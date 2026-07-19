خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در نارمک تهران

نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در نارمک تهران
کد خبر : 1815317
لینک کوتاه کپی شد.

ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در عملیاتی غافلگیرانه، متهمی را که اقدام به نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز کرده بود، در محدوده نارمک دستگیر و چهار قبضه سلاح غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط فردی در محدوده نارمک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

بررسی‌های اطلاعاتی و رصدهای شبانه‌روزی نشان داد متهم که فردی مجرد است، با انجام ترددهای مشکوک و برقراری ارتباط با افرادی دارای سوابق کیفری در زمینه جرائم مرتبط با سلاح، فعالیت‌های مجرمانه خود را به‌صورت پنهانی دنبال می‌کند.

ماموران پس از اطمینان از صحت اطلاعات به‌دست‌آمده و با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شدند. در بازرسی از محل، چهار قبضه سلاح غیرمجاز به همراه تعدادی مهمات کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس منتقل شد و بررسی‌ها به‌منظور شناسایی سایر افراد مرتبط و کشف ابعاد پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با تأکید بر اشراف اطلاعاتی بر تحرکات افراد مشکوک و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، اعلام کرد نگهداری، حمل و استفاده از سلاح و تجهیزات ممنوعه، جرم بوده و امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو، از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز خواسته می‌شود پیش از برخورد قانونی، نسبت به تحویل داوطلبانه آنها اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل