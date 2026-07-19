نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در نارمک تهران
ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در عملیاتی غافلگیرانه، متهمی را که اقدام به نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز کرده بود، در محدوده نارمک دستگیر و چهار قبضه سلاح غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط فردی در محدوده نارمک، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
بررسیهای اطلاعاتی و رصدهای شبانهروزی نشان داد متهم که فردی مجرد است، با انجام ترددهای مشکوک و برقراری ارتباط با افرادی دارای سوابق کیفری در زمینه جرائم مرتبط با سلاح، فعالیتهای مجرمانه خود را بهصورت پنهانی دنبال میکند.
ماموران پس از اطمینان از صحت اطلاعات بهدستآمده و با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شدند. در بازرسی از محل، چهار قبضه سلاح غیرمجاز به همراه تعدادی مهمات کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس منتقل شد و بررسیها بهمنظور شناسایی سایر افراد مرتبط و کشف ابعاد پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با تأکید بر اشراف اطلاعاتی بر تحرکات افراد مشکوک و دارندگان سلاحهای غیرمجاز، اعلام کرد نگهداری، حمل و استفاده از سلاح و تجهیزات ممنوعه، جرم بوده و امنیت عمومی را به مخاطره میاندازد. از اینرو، از دارندگان سلاحهای غیرمجاز خواسته میشود پیش از برخورد قانونی، نسبت به تحویل داوطلبانه آنها اقدام کنند.