نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در نارمک تهران

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط فردی در محدوده نارمک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

بررسی‌های اطلاعاتی و رصدهای شبانه‌روزی نشان داد متهم که فردی مجرد است، با انجام ترددهای مشکوک و برقراری ارتباط با افرادی دارای سوابق کیفری در زمینه جرائم مرتبط با سلاح، فعالیت‌های مجرمانه خود را به‌صورت پنهانی دنبال می‌کند.

ماموران پس از اطمینان از صحت اطلاعات به‌دست‌آمده و با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شدند. در بازرسی از محل، چهار قبضه سلاح غیرمجاز به همراه تعدادی مهمات کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس منتقل شد و بررسی‌ها به‌منظور شناسایی سایر افراد مرتبط و کشف ابعاد پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با تأکید بر اشراف اطلاعاتی بر تحرکات افراد مشکوک و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، اعلام کرد نگهداری، حمل و استفاده از سلاح و تجهیزات ممنوعه، جرم بوده و امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو، از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز خواسته می‌شود پیش از برخورد قانونی، نسبت به تحویل داوطلبانه آنها اقدام کنند.

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