به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع سرقت دستگاه اکسیژن‌ساز، شاکی پرونده اعلام کرد به دلیل خرابی دستگاه اکسیژن‌ساز مادر بیمارش، از طریق یکی از سکوهای کسب‌وکار اینترنتی با فردی که آگهی تعمیر دستگاه‌های اکسیژن‌ساز در محل را منتشر کرده بود، تماس گرفته است.

وی افزود: متهم پس از حضور در منزل، برخلاف مفاد آگهی اعلام کرد که تعمیر دستگاه باید در کارگاه انجام شود و به این بهانه دستگاه را از منزل خارج کرد. وی پس از مدتی مدعی شد دستگاه به دلیل نقص فنی از رده خارج و غیرقابل استفاده است و در ادامه دستگاه دیگری را به‌عنوان جایگزین تحویل شاکی داد و مبلغ ۴۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان مابه‌التفاوت دریافت کرد. اما هنگام استفاده، مشخص شد دستگاه جایگزین نیز معیوب است و متهم نیز دیگر پاسخگوی تماس‌های شاکی نبود.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اشاره به حساسیت این پرونده گفت: با توجه به شرایط جسمانی بیمار و آثار روانی ناشی از این اقدام، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

سرهنگ بیرانوند ادامه داد: کارآگاهان با رصد آگهی‌های اینترنتی مرتبط با تعمیر و فروش تجهیزات پزشکی و انجام اقدامات اطلاعاتی، به سرنخ‌های مشترکی دست یافتند. بررسی‌ها نشان داد متهم از مجرمان سابقه‌دار بوده و پیش‌تر نیز به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش تجهیزات پزشکی در فضای مجازی در یکی از استان‌های کشور تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشته است.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم در یکی از خیابان‌های پرتردد تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا هرگونه اتهام را انکار می‌کرد، اما در مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون چهار نفر از شکات این پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: ارزش اموال مورد کلاهبرداری حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.