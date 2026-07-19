کلاهبرداری از بیماران با ترفند تعمیر دستگاه اکسیژنساز
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوءاستفاده از نیاز بیماران به دستگاههای اکسیژنساز و با ترفند تعمیر این تجهیزات، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکرد.
وی افزود: متهم پس از حضور در منزل، برخلاف مفاد آگهی اعلام کرد که تعمیر دستگاه باید در کارگاه انجام شود و به این بهانه دستگاه را از منزل خارج کرد. وی پس از مدتی مدعی شد دستگاه به دلیل نقص فنی از رده خارج و غیرقابل استفاده است و در ادامه دستگاه دیگری را بهعنوان جایگزین تحویل شاکی داد و مبلغ ۴۰ میلیون تومان نیز بهعنوان مابهالتفاوت دریافت کرد. اما هنگام استفاده، مشخص شد دستگاه جایگزین نیز معیوب است و متهم نیز دیگر پاسخگوی تماسهای شاکی نبود.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اشاره به حساسیت این پرونده گفت: با توجه به شرایط جسمانی بیمار و آثار روانی ناشی از این اقدام، رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
سرهنگ بیرانوند ادامه داد: کارآگاهان با رصد آگهیهای اینترنتی مرتبط با تعمیر و فروش تجهیزات پزشکی و انجام اقدامات اطلاعاتی، به سرنخهای مشترکی دست یافتند. بررسیها نشان داد متهم از مجرمان سابقهدار بوده و پیشتر نیز به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش تجهیزات پزشکی در فضای مجازی در یکی از استانهای کشور تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشته است.
وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم در یکی از خیابانهای پرتردد تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا هرگونه اتهام را انکار میکرد، اما در مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به جرم ارتکابی اعتراف کرد.
وی در پایان با بیان اینکه تاکنون چهار نفر از شکات این پرونده شناسایی شدهاند، گفت: ارزش اموال مورد کلاهبرداری حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.