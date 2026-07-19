بازدید رئیس پلیس راهور از محورهای جنوب؛ تمرکز بر بازگشایی محورهای ترانزیتی بندرعباس

به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی در جریان سفر میدانی خود به مناطق جنوبی کشور، بازدید از محورهای مواصلاتی، راه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را از استان کرمان آغاز کرد و در نخستین برنامه، با همراهی رؤسای پلیس راه و پلیس راهور استان کرمان، از محورهای ارتباطی و ورودی و خروجی‌های شهرستان سیرجان بازدید به‌ عمل آورد.

رئیس پلیس راهور فراجا در این بازدید، آخرین وضعیت تردد، نحوه اجرای محدودیت‌های ترافیکی، روند مدیریت عبور و مرور و شرایط ایمن‌سازی مسیرها را از نزدیک بررسی و دستورات لازم را برای تسریع در رفع گره‌های ترافیکی و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بار ترافیکی جنوب کشور پس از آسیب‌دیدگی برخی محورهای استان هرمزگان به مسیرهای استان کرمان منتقل شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و به‌ منظور حفظ ایمنی شهروندان و رانندگان، بر اساس تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده، محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای ورودی و خروجی استان کرمان اعمال شده است. این محدودیت‌ها تا پایان عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی و آماده‌سازی کامل مسیرها ادامه خواهد داشت و پس از تأیید ایمنی، به‌تدریج برداشته می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از رانندگان و شهروندانی که در این مدت با صبر، خویشتنداری و همکاری با مأموران پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی، روند مدیریت ترافیک را همراهی کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از تمامی هموطنان درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و محدودیت‌های احتمالی را از مراجع رسمی استعلام کنند تا از بروز مشکلات در طول مسیر جلوگیری شود.

سردار حسینی پس از بازدید از محورهای استان کرمان، راهی استان هرمزگان شد و تا از نزدیک روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های آسیب‌دیده این استان را مورد بررسی قرار دهد

در این بازدید، تونل‌های محدوده شهید میرزایی، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت بندرعباس - بندرخمیر - لار، 2 پل در محور کهورستان - لار، پل نیمه‌کاره محور بندرخمیر - کشار - بندرعباس و پل روستای مارو در شهرستان خمیر از جمله نقاطی هستند که رئیس پلیس راهور فراجا از آنها بازدید می‌کند و آخرین وضعیت عملیات ترمیم، ایمن‌سازی و بازگشایی این مسیرها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت این محورها در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه، پلیس راه با همکاری سازمان راهداری و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایجاد مسیرهای جایگزین برای خودروهای سبک اقدام کرد تا تردد شهروندان با کمترین اختلال ادامه یابد، اما به دلیل آسیب وارد شده به قسمت هایی از پل‌ها و تونل‌ها، تردد ناوگان سنگین همچنان امکان‌پذیر نیست.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: بخش عمده کامیون‌ها و تریلرهای متوقف‌ شده در این محورها حامل کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز کشور هستند و هدف از این بازدید میدانی، بررسی راهکارهای اجرایی برای تسریع در بازگشایی مسیر تردد ناوگان سنگین، کاهش بار ترافیکی ایجادشده و بازگرداندن هرچه سریع‌تر این شریان‌های ترانزیتی به چرخه حمل‌ونقل کشور است.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: تصمیمات لازم با هماهنگی سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول برای تسریع در عملیات ترمیم، افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین و بازگشایی ایمن محورهای آسیب‌دیده اتخاذ خواهد شد تا ضمن تسهیل جابه‌جایی کالا، تردد شهروندان در جنوب کشور نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد.

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