به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان با اشاره به آمادگی کامل کمیته‌های زیرمجموعه سازمان حج و زیارت برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، اظهار داشت: سامانه سماح از نهم تیرماه برای ثبت‌نام متقاضیان فعال شده و تاکنون ۸۸۰ هزار نفر اطلاعات سفر خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام زودهنگام تصریح کرد: درج اطلاعات دقیق شامل زمان سفر، مرز خروجی و شیوه تردد، زیربنای اصلی برای برنامه‌ریزی دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه‌های اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل است.

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «همیار اربعین» برای ساماندهی امور گمشدگان خبر داد و افزود: با استقرار مسئولان راهنما در موکب‌های خدماتی، فرآیند شناسایی و رسیدگی به امور زائران گمشده با دقت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: امسال حدود هزار و ۳۰۰ نفر از کارگزاران حج و زیارت به‌صورت افتخاری در مرزهای کشور، شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، وظیفه راهنمایی و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند. همچنین ایستگاه‌های متعددی برای پشتیبانی از زائران ایرانی و خارجی در پایانه‌های مرزی و فرودگاه امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده است.

رشیدیان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی و امدادی پیش‌بینی شده است، اما شرط اصلی بهره‌مندی از این خدمات، ثبت‌نام قطعی در سامانه سماح است.

سازمان حج و زیارت از تمامی متقاضیان خواست با مراجعه به نشانی samah.haj.ir، ضمن ثبت‌نام، از مزایای بیمه و پوشش‌های امدادی سفر در چارچوب ضوابط ستاد مرکزی اربعین بهره‌مند شوند.