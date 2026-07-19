آسمان صاف و جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی؛ امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود.

در بعدازظهر امروز در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، احتمال فزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

فردا در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، و شمال خراسان رضوی، و سه‌شنبه و چهارشنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رصوی، سمنان، و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز و قزوین ابرناکی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

با تداوم گرمای هوا بیشینه دمای هوا در برخی از شهر‌ها در ساعات اوج گرما از ۴۵ درجه عبور خواهد کرد:

بیشینه دمای هوا در بعد از ظهر امروز امروز:

استان ایلام: دهلران به ۴۸ و مهران ۴۷ درجه

استان خوزستان: اهواز ۵۱ و رامهرمز ۴۸ درجه

استان سیستان و بلوچستان : ایرانشهر ۴۶ و زابل ۴۷ درجه