سازمان هواشناسی اعلام کرد:
آسمان صاف و جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی؛ امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی پایدار پیشبینی میشود.
در بعدازظهر امروز در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، احتمال فزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید موقت وجود دارد.
فردا در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، و شمال خراسان رضوی، و سهشنبه و چهارشنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رصوی، سمنان، و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز و قزوین ابرناکی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.
با تداوم گرمای هوا بیشینه دمای هوا در برخی از شهرها در ساعات اوج گرما از ۴۵ درجه عبور خواهد کرد:
بیشینه دمای هوا در بعد از ظهر امروز امروز: