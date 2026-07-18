وی با اشاره به این‌که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، موضوع با مراجع ذی‌ربط امنیتی بررسی و درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها مشورت شد، افزود: تصمیم اتخاذشده حاصل نظر شخصی هیچ فردی نیست. این موضوع ساعت‌ها در ستاد عالی آزمون‌ها بررسی شد و سپس در جلسات مشترک با وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس سازمان سنجش و معاونان آموزشی وزارتخانه‌ها همه ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنچه امروز اجرا می‌شود، محصول خرد جمعی و تصمیم کارشناسی است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، گفت: تنها حدود ۱۰ درصد این دانش‌آموزان در استان‌های درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استان‌های کشور مشغول شرکت در آزمون‌ها هستند.

کاظمی تصریح کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیمی منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه می‌کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشته‌اند؛ فرصتی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته و این موضوع نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به این‌که سلامت جسمی و آرامش روانی دانش‌آموزان خط قرمز وزارتخانه است، اظهار کرد: هرجا احساس کنیم امنیت و آرامش لازم برای برگزاری آزمون وجود ندارد، امتحان همان درس را به تعویق می‌اندازیم.

وی درباره علت تعویق مرحله‌ای آزمون‌ها نیز گفت: شرایط جنگی، شرایطی ناپایدار است و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ بنابراین امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و به همین دلیل امتحانات را به صورت مرحله‌ای و درس‌به‌درس مدیریت می‌کنیم تا ضمن رعایت احتیاط، فرصت زمانی لازم برای پایان امتحانات از دست نرود.

کاظمی تأکید کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان حداکثر تا ۱۵ شهریور فارغ‌التحصیل شوند تا برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی آینده بدون اختلال انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی ها برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: باید تلاش شود امتحانات به موقع به پایان برسد، زیر اگر این اتفاق نیفتد، فرآیند آغاز سال تحصیلی با اختلال جدی مواجه می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در صورت تعویق کامل امتحانات، دانش‌آموزان ناچار بودند علاوه بر امتحانات داخلی برای فارغ‌التحصیلی، بار دیگر در امتحانات نهایی برای ثبت سوابق تحصیلی شرکت کنند که این موضوع هزینه زمانی و فشار مضاعفی را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تحمیل می‌کرد.

کاظمی با اشاره به مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش، گفت: این مصوبه پیش از پایان جنگ و با پیش‌بینی احتمال تداوم شرایط ویژه به تصویب رسید و اختیارات قانونی لازم را برای مدیریت وضعیت و تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار داد.

وی درباره نگرانی برخی دانش‌آموزان نسبت به عدالت آموزشی و نحوه محاسبه تراز نمرات، اظهار کرد: همترازسازی نمرات آزمون‌هایی که در زمان‌های مختلف برگزار می‌شوند، موضوعی کاملاً فنی است و سال‌هاست در نظام سنجش کشور انجام می‌شود؛ همان‌گونه که داوطلبان کنکور سال‌های گذشته با سوابق تحصیلی خود با داوطلبان سال جاری رقابت می‌کنند و نمرات آنان همتراز می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: امروز هم دانش‌آموزان چهار استان نگران سخت‌تر بودن سؤالات آزمون‌های بعدی هستند و هم دانش‌آموزان سایر استان‌ها احتمال می‌دهند آزمون‌های بعدی آسان‌تر باشد، اما هیچ‌یک از این نگرانی‌ها مبنای علمی ندارد.

وی تصریح کرد: تمامی آزمون‌های نهایی براساس استانداردهای یکسان طراحی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد سؤالات دشوار، ۶۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد آسان است و حتی اگر چند مجموعه سؤال نیز طراحی شود، استاندارد آزمون‌ها کاملاً یکسان خواهد بود.

کاظمی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد حقی از هیچ دانش‌آموزی ضایع شود و عدالت آموزشی در همه تصمیمات وزارت آموزش‌وپرورش رعایت خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه جلسه از مدیران کل خواست گزارش دقیقی از وضعیت تأمین اعتبارات، امکانات و تجهیزات حوزه‌های امتحانی ارائه کنند و گفت: لازم است مشخص شود منابع مورد نیاز حوزه‌های اجرا تأمین شده و همه امکانات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها فراهم است.

وی با اشاره به تلاش برخی رسانه‌های معاند برای سوءاستفاده از موضوع امتحانات، گفت: دشمن تلاش می‌کند از همه مسائل کشور از جمله امتحانات برای ایجاد موج رسانه‌ای، تشویش اذهان عمومی و القای نگرانی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها استفاده کند، اما اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند این فضاسازی‌ها را خنثی کند.

کاظمی درباره امنیت آزمون‌ها نیز اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون کوچک‌ترین خدشه‌ای در زمینه افشای سؤالات پیش از آغاز آزمون‌ها در سطح کشور ایجاد نشده است.

وی با صدور دستور برخورد قاطع با هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از آزمون‌ها، تأکید کرد: اگر مشخص شود در حوزه‌ای مسئولان اجرایی، مراقبان، عوامل حراست یا مدیران مربوطه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، باید بدون معطلی از مسئولیت جابه‌جا شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در صیانت از سلامت آزمون‌ها با هیچ فردی تعارف نداریم و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند تصحیح اوراق امتحانی و حفظ کیفیت تصحیح تأکید کرد و از مدیران کل خواست گزارش میزان مشارکت استان‌ها در تصحیح اوراق را به ستاد عالی آزمون‌ها ارائه کنند تا هیچ استانی از برنامه زمان‌بندی عقب نماند.

کاظمی از مدیران کل چهار استان درگیر شرایط جنگی خواست گزارش مکتوبی از وضعیت عمومی استان، شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، مطالبات اجتماعی، مخاطرات امنیتی، میزان حملات و خسارات ناشی از بمباران‌ها و سایر شرایط مؤثر بر برگزاری آزمون‌ها را برای ستاد عالی آزمون‌ها ارسال کنند تا مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری، اجرا و اطلاع‌رسانی، گفت: ممکن است درباره برخی موضوعات اختلاف‌نظر کارشناسی وجود داشته باشد، اما پس از اتخاذ تصمیم، همه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش از ستاد تا استان‌ها باید با یک صدای واحد، سیاست‌های وزارتخانه را اجرا و برای افکار عمومی تبیین کنند.