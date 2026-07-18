تدوین محتوای جدید آموزشی درباره حوادث و شهدای جنگ برای کتب‌ درسی سال تحصیلی آینده

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بابت طراحی و راه‌اندازی شورای مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، این اقدام را ابتکاری ارزشمند دانست و افزود: تشکیل این شورا خلأ موجود در حوزه تبیین و معرفی سیره دولتمردان شهید را جبران خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه استکبار است، تصریح کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف علمی، دفاعی و فرهنگی، ریشه در همین فرهنگ دارد و نگاه ملت ایران به شهادت، مهم‌ترین عامل اقتدار نظام اسلامی به شمار می‌رود.

کاظمی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که «زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست»، اظهار کرد: مسئولیت امروز ما تنها بزرگداشت شهدا نیست، بلکه باید سبک زندگی، اخلاق، مدیریت و اندیشه آنان را به‌ویژه برای نسل جوان تبیین و منتقل کنیم.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، گفت: این شهدا با رفتار و عملکرد خود مکتبی از مدیریت جهادی، اخلاص و مردم‌داری را به یادگار گذاشته‌اند که باید به‌عنوان الگوهای حکمرانی اسلامی به جامعه معرفی شوند.

وزیر آموزش و پرورش یکی از اهداف اصلی تشکیل شورای بزرگداشت دولتمردان شهید را مقابله با تحریف‌های رسانه‌ای دشمن عنوان کرد و افزود: دشمن سال‌ها تلاش کرده است تصویری نادرست از مسئولان نظام در ذهن نسل جوان ایجاد کند، در حالی که زندگی ساده، پاکدستی، خدمت صادقانه و مردمی بودن شهدای دولت، بهترین پاسخ به این فضاسازی‌هاست.

وی تأکید کرد: معرفی ابعاد مختلف زندگی و خدمات دولتمردان شهید، علاوه بر پاسداشت مقام آنان، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش شناخت نسل جوان از الگوهای واقعی خدمت در نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

کاظمی با دعوت از همه دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال در این حرکت فرهنگی، گفت: این موضوع باید در شمار اولویت‌های فرهنگی دستگاه‌ها قرار گیرد و با همکاری همه نهادها به یک جریان فراگیر ملی تبدیل شود.

وی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح از طریق وزارت کشور به استانداران خبر داد و افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان‌ها مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و برنامه‌ها در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرا می‌شود.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، اجرای برنامه‌های هفته دولت، دیدار با خانواده شهدای دولت، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تولید محتوای معرفتی از جمله اقدامات کوتاه‌مدت است و در ادامه نیز پژوهش‌های علمی و تولید آثار ماندگار درباره سیره و الگوی مدیریتی دولتمردان شهید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کاظمی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و فعالان فرهنگی، برنامه‌های این شورا به حرکتی ماندگار در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و معرفی الگوهای موفق مدیریت در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، سه کتاب با عنوان «از ایران مان دفاع می کنیم » برای دانش‌آموزان تولید و در مدارس مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: از نخستین روز وقوع جنگ اخیر، تدوین محتوای جدید آموزشی آغاز شده و مقرر شده است حوادث جنگ، شهدای آن، توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای کشور و نقش مردم در کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده منعکس شود.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین با تأکید بر لزوم مشارکت استانداران و دستگاه‌های اجرایی در بزرگداشت شهدای دولت، گفت: برای آغاز سال تحصیلی نیز برنامه‌ای سراسری در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور پیش‌بینی شده است.