خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت گذار از آرد سفید به آرد کامل

ضرورت گذار از آرد سفید به آرد کامل
کد خبر : 1814924
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو، جایگزینی آرد کامل به جای آرد سفید را، اقدامی راهبردی برای کاهش بار بیماری‌ها، ارتقای سلامت نسل‌های آینده و تحقق امنیت غذایی پایدار کشور دانست.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، زهره پوراحمد، با اشاره به اهمیت نان کامل در سیاست‌های سلامت‌ محور کشور، گفت: نان کامل به دلیل حفظ سبوس و اجزای اصلی دانه، یک غذای عملکردی محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی ایفا کند.

وی افزود: فیبر، ویتامین‌های گروه B، آهن، روی، منیزیم و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی موجود در نان کامل، ضمن کمک به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تنظیم متابولیسم، در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی‌عروقی و برخی سرطان‌ها نقش مهمی دارند. از این رو، احیای مصرف آرد کامل و اجرای سیاست‌های غنی‌سازی، از اولویت‌های حوزه غذا و تغذیه است.

پوراحمد با بیان اینکه توسعه نان کامل تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: استفاده از آرد کامل موجب افزایش کیفیت، کاهش ضایعات در صنعت آرد و نانوایی و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید می‌شود که این موضوع آثار مثبتی بر اقتصاد کشور و کاهش هزینه‌های عمومی به‌ویژه در بخش درمان دارد.

وی ادامه داد: از منظر کشاورزی و محیط‌زیست نیز توسعه مصرف نان کامل با استفاده کامل از دانه، کاهش هدررفت منابع، مدیریت بهتر مصرف آب و در نهایت تقویت امنیت غذایی، در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد.

رئیس اداره غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه گفت: سازمان جهانی بهداشت مصرف غلات کامل را توصیه کرده و بسیاری از کشورها با اجرای سیاست‌های حمایتی و فرهنگ‌سازی، مصرف نان کامل را در برنامه‌های ملی سلامت خود قرار داده‌اند.

پوراحمد تأکید کرد: نان کامل حلقه‌ای کلیدی در زنجیره سلامت، اقتصاد، امنیت غذایی و حفاظت از محیط‌زیست است و گسترش تولید و مصرف آن باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، صنعت، نانوایان و همراهی مردم دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: گذار از آرد سفید به آرد کامل، صرفاً یک تغییر در الگوی مصرف نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای سلامت نسل امروز و آینده، کاهش بار بیماری‌ها و تحقق امنیت غذایی پایدار کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل