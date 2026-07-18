پورجمشیدیان:
به دنبال گسترش مرزهای زمینی هستیم؛ نمیگذاریم خواستههای دشمن با محاصره مرزهای دریایی محقق شود
رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: بهدنبال این هستیم که در وهله نخست مرزهای زمینی کشور را گسترش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که خواستههای دشمن در محاصرهای که در مرزهای دریایی ما دنبال میکند، محقق نشود.
به گزارش ایلنا، علیاکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه در مرز سومار، گفت: در دولت دکتر پزشکیان و در وزارت کشور با محوریت برادر عزیزمان دکتر مؤمنی، بهدنبال این هستیم که در وهله نخست مرزهای زمینی کشور را گسترش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که خواستههای دشمن در محاصرهای که در مرزهای دریایی ما دنبال میکند، محقق نشود.
وی افزود: باید از مرزهای گسترده زمینی کشور حداکثر استفاده را ببریم تا مردم ما، بهرغم درگیری با شرایط جنگی، بتوانند زندگی آرامی داشته باشند و در تأمین مایحتاج، تهیه کالاهای مورد نیاز و همچنین صادرات کالاهای خود با مشکلی مواجه نشوند.
پورجمشیدیان با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در این زمینه تصریح کرد: استان کرمانشاه در این عرصه نقش قابل توجهی دارد؛ چرا که ۶ مرز فعال در این استان وجود دارد که بیشتر مرزهای اقتصادی هستند و همین مسئله، نقش استان را بسیار برجسته کرده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بر خواسته دشمن غلبه کنیم، باید تلاش خود را مضاعف کنیم و هر آنچه پیش از جنگ در این استان در حوزه مسائل اقتصادی وجود داشته، چند برابر شود تا بتوانیم مشکلاتی را که دشمن برای ما بهوجود آورده، برطرف کنیم.
پورجمشیدیان با اشاره به موضوع اربعین و تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تصریح کرد: روز به روز جمعیت علاقهمند به سفر اربعین و سفرهای زیارتی به کشور عراق و عتبات عالیات بیشتر میشود و انگیزه برای زیارت، بهویژه در ایام راهپیمایی اربعین، هر سال نسبت به سالهای قبل بیشتر میشود.
وی ادامه داد: با توجه به گرمای هوا در برخی فصول و سرمای هوا در فصل زمستان، باید به سمتی حرکت کنیم که مردم ما در مرزهای اربعینی کمترین معطلی را داشته باشند و با آرامش خاطر، از هر مرزی که اراده کردند، بتوانند در کمترین زمان، با رفاه کامل و در شرایط امن و ایمن عبور کنند.
قائممقام وزیر کشور افزود: تلاشهای زیادی در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام شده است و با اینکه در بسیاری از مرزها با ازدحام مواجه هستیم، اما مشکلی وجود ندارد و مردم میتوانند بهراحتی عبور کنند.
پورجمشیدیان درباره مرز سومار و مطالبه مردم گیلانغرب گفت: در موضوع این مرز، با توجه به انگیزه و علاقهای که مردم داشتند و پیگیریهایی که از سوی علمای شهر، امام جمعه، فرماندار و همه علاقهمندان به ساحت مقدس اهلبیت (ع) انجام شد، ما نیز انگیزه پیدا کردیم که این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.
وی افزود: در کنار کار اقتصادی بزرگی که در حوزه ترانزیت، تجارت و اشتغال مرزنشینان در این منطقه در حال انجام است، امیدواریم آرزوی مردم گیلانغرب برای راهاندازی تردد زائران از مرز سومار نیز محقق شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: ما نسبت به گیلانغرب تعصب و علاقه ویژهای داریم و بنده در روزهای نخست جنگ تحمیلی، مدتی در این شهرستان حضور داشتم و همین مسئله، انگیزه و علاقه ما را به این منطقه بیشتر کرده است.