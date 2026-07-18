به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری، در این نشست، عملکرد درآمدی حوزه شهرسازی در مناطق مختلف پایتخت مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم در این حوزه صادر شد.

آبادیان در این نشست از یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تخصصی شهرسازی، بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به‌صورت هم‌زمان انجام خواهد شد. اقدامی که با هدف افزایش هماهنگی میان اسناد توسعه شهری، پاسخگویی به نیازهای روز شهر و ارتقاء کیفیت نظام برنامه‌ریزی شهری در دستور کار قرار گرفته است.

آبادیان در ادامه با اشاره به توسعه الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) در پایتخت تصریح کرد: طرح ساختاری TOD برای ۲۹۷ ایستگاه حمل‌ونقل عمومی، هفته جاری در کمیسیون ماده ۵ بررسی خواهد شد. اجرای این طرح، گامی مهم در جهت هدایت توسعه شهری به پیرامون ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، افزایش کیفیت محیط شهری و تحقق توسعه متوازن تهران خواهد بود.

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