ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی و ۲۵ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به رویکرد توانمندسازی جامعه هدف این سازمان اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم ابتدا جامعه هدف را از نظر استعدادها، نیازها، علایق شغلی و گرایش‌های تحصیلی مورد ارزیابی قرار دهیم تا بر اساس این شناخت، فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی آنان به‌صورت هدفمند انجام شود.

وی افزود: بر همین اساس، افراد در سنین نوجوانی از مسیر هدایت تحصیلی بهره‌مند می‌شوند، در ۱۷ و ۱۸ سالگی آموزش‌های مهارتی دریافت می‌کنند و پس از ورود به سن اشتغال نیز از تسهیلات و برنامه‌های اشتغال‌زایی سازمان استفاده خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات دولت در این حوزه گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده، ۲۵ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف آماده شده و در بسیاری از استان‌ها نیز پشت نوبتی دریافت کمک‌هزینه جهیزیه به صفر رسیده است.

حسینی ادامه داد: سازمان بهزیستی اکنون بیش از ۲۱۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو را تحت پوشش حمایت‌های آموزشی دارد و به‌طور میانگین برای هر نفر ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت می‌کند.

وی همچنین از اجرای طرح بیمه اجتماعی رایگان برای زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری و همچنین زنان سرپرست خانوار ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: امسال شمار مشمولان این طرح به حدود ۱۰۶ هزار نفر رسیده و دولت برای اجرای آن ۹۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که هیچ سهمی از حق بیمه توسط افراد تحت پوشش پرداخت نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های معیشتی همچنان باید ادامه یابد، اظهار کرد: در کنار این سپر حمایتی، باید فرصت‌های لازم برای آموزش و مهارت‌آموزی نیز فراهم شود تا افراد بتوانند کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسینی در پایان گفت: در همین راستا، سال گذشته ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار آموزش‌های مهارتی دریافت کردند و برای بیش از ۳۶ هزار نفر از آنان فرصت شغلی ایجاد شد.

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