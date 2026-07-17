مرکز خرید علاءالدین هنوز موفق به دریافت تأییدیه ایمنی نشده است

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت ایمنی پاساژ علاءالدین گفت: با برخی اقدامات ایمن‌ساز انجام شده هم اینک این مرکز خرید از فهرست ساختمان‌های بحرانی خارج شده، اما هنوز در رده ساختمان‌های پرخطر قرار دارد.

وی افزود: اصلاح نمای ساختمان، ارتقای بخشی از تأسیسات، تأمین تجهیزات اطفای حریق و استقرار آتش‌نشان مقیم از جمله اقدامات ایمنی انجام شده در این ساختمان است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: قوه قضاییه موضوع الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها را پیگیری کرده است.

در این حال، شهردار منطقه ۱۱ تهران با تاکید بر اینکه مشکل نا ایمنی علاالدین بطور کامل برطرف شده است، گفت: موضوعات باقی‌مانده در این ساختمان تجاری مربوط به موضوع ایمن سازی نیست بلکه مرتبط با ضوابط شهرسازی و برخی موارد مرتبط با تغییر کاربری است که اینک از مسیر قانونی در حال پیگیری است.

مهدی کاظمی‌قمی افزود: ایمن‌سازی مجتمع‌های تجاری ناایمن منطقه ۱۱ از جمله پاساژ علاءالدین، با پیگیری شهرداری و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت و اینک بخش قابل توجهی از نواقص این مراکز برطرف شده است.

وی تصریح کرد: عمده ایراد‌های این مجتمع‌ها مربوط به الزامات ایمنی و آتش‌نشانی از جمله سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، راه‌های خروج اضطراری، آسانسور‌ها و برخی نواقص ساختمانی بود که مالکان مکلف به رفع آنها شدند و روند اجرای این اصلاحات همچنان ادامه دارد.

شهردار منطقه ۱۱ در ادامه گفت: نمای کامپوزیتی این ساختمان که یکی از مهم‌ترین موارد مورد تأکید آتش‌نشانی بود اینک اصلاح شده و قرارداد اجرای سایر الزامات ایمنی نیز منعقد شده است.

وی درباره دیگر ساختمان‌های ناایمن منطقه ۱۱ نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد نواقص ایمنی مجتمع‌های تجاری ناایمن از قبیل پاساژ شانزلیزه و پاساژ آلومینیوم برطرف شده و اصلاح نمای کامپوزیتی این پاساژ نیز به پایان رسیده است و امیدواریم با تکمیل اقدامات باقی‌مانده، پرونده ایمن‌سازی مجتمع‌های تجاری ناایمن این منطقه تا پایان سال جاری بسته شود.

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