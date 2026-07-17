تأکید مدیرکل محیط زیست استان تهران بر مقابله با تخلفات زیست محیطی

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد با اشاره به برگزاری این نشست اظهار کرد: در راستای تقویت همکاری‌های بین بخشی و به نمایندگی از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دیداری با معاون دادستان، رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، بر ضرورت تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی برای صیانت از منابع طبیعی، حفظ حقوق عامه و برخورد مؤثر با تخلفات زیست محیطی تأکید شد.

عباس نژاد با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی دستگاه قضایی در پیگیری مسائل زیست محیطی، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مستمر با مجموعه قضایی، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای ارتقای حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق بیت المال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاری‌های مشترک، تقویت هماهنگی‌های بین دستگاهی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی به منظور حفاظت مؤثرتر از محیط زیست و صیانت از حقوق نسل‌های امروز و آینده تأکید کردند.

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