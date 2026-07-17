تأکید مدیرکل محیط زیست استان تهران بر مقابله با تخلفات زیست محیطی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری نشست مشترک با معاون دادستان، رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ خبر داد و گفت: توسعه همکاریهای میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست محیطی، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی دارد.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد با اشاره به برگزاری این نشست اظهار کرد: در راستای تقویت همکاریهای بین بخشی و به نمایندگی از معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دیداری با معاون دادستان، رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، بر ضرورت تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی برای صیانت از منابع طبیعی، حفظ حقوق عامه و برخورد مؤثر با تخلفات زیست محیطی تأکید شد.
عباس نژاد با قدردانی از حمایتها و همراهی دستگاه قضایی در پیگیری مسائل زیست محیطی، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر با مجموعه قضایی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق بیت المال است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاریهای مشترک، تقویت هماهنگیهای بین دستگاهی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی به منظور حفاظت مؤثرتر از محیط زیست و صیانت از حقوق نسلهای امروز و آینده تأکید کردند.