درخواست از رئیسجمهور برای توجه به دانشآموزان مناطق درگیر بحران
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت دانشآموزان مناطق درگیری نظامی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، دکتر علیرضا آقایوسفی در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با اشاره به آثار روانشناختی ناشی از شرایط بحرانی و درگیریهای نظامی در برخی مناطق کشور، به ویژه استانهای جنوبی، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت دانشآموزان این مناطق تأکید کرد.
در این نامه آمده است: قرار گرفتن دانشآموزان در معرض تهدیدهای امنیتی، نگرانی نسبت به سلامت اعضای خانواده، اختلال در روند عادی زندگی و تداوم اضطراب، میتواند تمرکز، حافظه، تصمیمگیری و عملکرد تحصیلی آنان را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد و همزمانی این شرایط با برگزاری آزمونهای نهایی و کنکور، اصل عدالت آموزشی و فرصت برابر در سنجش را با چالش مواجه میکند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از رئیسجمهور خواسته است: با قید فوریت، موضوع در مراجع ذیربط بررسی شده و متناسب با شرایط مناطق درگیر، تدابیر حمایتی لازم از جمله بازنگری در زمانبندی آزمونها، بررسی امکان لغو آزمونهای نهایی در مناطق آسیبدیده، پیشبینی شیوههای جایگزین در موارد ضروری، اعمال تسهیلات متناسب با شرایط بحرانی و تقویت خدمات مشاوره و حمایتهای روانشناختی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار گیرد.
در این نامه همچنین تأکید شده است که توجه به سلامت روان دانشآموزان در شرایط بحران، علاوه بر کاهش آسیبهای کوتاه مدت، اقدامی مؤثر در حفظ سرمایه انسانی کشور و ارتقای تابآوری اجتماعی خواهد بود.
آقایوسفی در پایان، آمادگی کامل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت و وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارزیابی، طراحی و اجرای مداخلات روانشناختی و مشاورهای اعلام کرده است.