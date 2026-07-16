خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره برداری از ۱۲۰۰ خوابگاه دانشجویی متاهلی تا مهر امسال

بهره برداری از ۱۲۰۰ خوابگاه دانشجویی متاهلی تا مهر امسال
کد خبر : 1814152
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم از پیشبینی بیش از ۵ هزار واحد خوابگاه متأهلین در راستای قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تا مهر امسال هزار و ۲۰۰ واحد تحویل دانشگاه‌ها خواهد شد و مابقی در برنامه پنجساله تکمیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، سعید حبیبا، رئیس سازمان دانشجویان با اعلام جزئیات طرح جدید تغذیه گفت: از ابتدای سال تحصیلی آینده، یارانه غذایی به جای پرداخت به پیمانکاران، مستقیماً در کیف پول اعتباری دانشجویان شارژ می‌شود و هزینه وعده‌های غذایی از این اعتبار کسر خواهد شد. 

وی همچنین از تصویب طرح «بورس صنعت و مشاغل» خبر داد و گفت: صنایع میتوانند نیازهای تخصصی آینده خود را به دانشگاه‌ها اعلام کنند و ۳۰ واحد درسی بر اساس آن گرایش‌ها تعریف میشود؛ دانشجویان موظفند هفته ای یک روز در صنعت حاضر شوند تا هم با محیط کار آشنا شوند و هم صنعتگران آن‌ها را برای تأمین نیروی انسانی آینده خود شناسایی کنند. 

رئیس سازمان دانشجویان در ادامه با اشاره به تعمیرات اساسی خوابگاه ها، از درخواست بودجه ۱۰۰ درصدی برای این منظور از سازمان برنامه بودجه خبر داد و گفت: امیدواریم با رفع شرایط موجود، بودجههای بیشتری برای خوابگاه های قدیمی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند، تأمین شود. 

وی بر تقویت مراکز مشاوره دانشگاهی نیز تأکید کرد و با اشاره به شرایط روانی ناشی از فضای نه جنگ و نه صلح و وجود ترومای جنگ، دسترسی دانشجویان به مشاوران متخصص را ضروری خواند. 

رئیس سازمان دانشجویان در پایان از برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور با حضور ۱۰ هزار دانشجوی دختر و پسر در شهریورماه به میزبانی دو شهر شاهرود و مشهد خبر داد و توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی را در دستور کار خواند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل