بهره برداری از ۱۲۰۰ خوابگاه دانشجویی متاهلی تا مهر امسال

به گزارش ایلنا، سعید حبیبا، رئیس سازمان دانشجویان با اعلام جزئیات طرح جدید تغذیه گفت: از ابتدای سال تحصیلی آینده، یارانه غذایی به جای پرداخت به پیمانکاران، مستقیماً در کیف پول اعتباری دانشجویان شارژ می‌شود و هزینه وعده‌های غذایی از این اعتبار کسر خواهد شد.

وی همچنین از تصویب طرح «بورس صنعت و مشاغل» خبر داد و گفت: صنایع میتوانند نیازهای تخصصی آینده خود را به دانشگاه‌ها اعلام کنند و ۳۰ واحد درسی بر اساس آن گرایش‌ها تعریف میشود؛ دانشجویان موظفند هفته ای یک روز در صنعت حاضر شوند تا هم با محیط کار آشنا شوند و هم صنعتگران آن‌ها را برای تأمین نیروی انسانی آینده خود شناسایی کنند.

رئیس سازمان دانشجویان در ادامه با اشاره به تعمیرات اساسی خوابگاه ها، از درخواست بودجه ۱۰۰ درصدی برای این منظور از سازمان برنامه بودجه خبر داد و گفت: امیدواریم با رفع شرایط موجود، بودجههای بیشتری برای خوابگاه های قدیمی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند، تأمین شود.

وی بر تقویت مراکز مشاوره دانشگاهی نیز تأکید کرد و با اشاره به شرایط روانی ناشی از فضای نه جنگ و نه صلح و وجود ترومای جنگ، دسترسی دانشجویان به مشاوران متخصص را ضروری خواند.

رئیس سازمان دانشجویان در پایان از برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور با حضور ۱۰ هزار دانشجوی دختر و پسر در شهریورماه به میزبانی دو شهر شاهرود و مشهد خبر داد و توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی را در دستور کار خواند.

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