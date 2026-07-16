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توقیف کامیون با راننده ۱۰ساله در هرمزگان

توقیف کامیون با راننده ۱۰ساله در هرمزگان
کد خبر : 1814130
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رئیس پلیس راه استان هرمزگان از توقیف یک کامیون کشنده خبر داد که توسط دختری ۱۰ساله هدایت می‌شد؛ اقدامی خطرناک که می‌توانست جان راننده و دیگر کاربران جاده را با مخاطرات جدی مواجه کند

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سرهنگ محمد حق‌پرست با اشاره به وقوع این تخلف خطرآفرین، اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین انجام مأموریت‌های نظارتی و کنترل محورهای مواصلاتی استان، یک کامیون کشنده را متوقف کردند که بررسی‌ها نشان داد راننده آن دختری ۱۰ساله بوده است. 

وی افزود: این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است و می‌توانست پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. از این‌رو، مأموران پلیس مطابق ضوابط قانونی، نسبت به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ اقدام کردند. 

سرهنگ حق‌پرست با اشاره به تکرار موارد رانندگی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در محورهای هرمزگان، تصریح کرد: این‌گونه تخلفات تهدیدی جدی برای ایمنی راه‌ها محسوب می‌شود و لزوم نظارت دقیق‌تر خانواده‌ها، مالکان ناوگان حمل‌ونقل و رانندگان حرفه‌ای بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه خودروهای سنگین، را دو چندان می‌کند. 

حق‌پرست خاطرنشان کرد: هدایت وسایل نقلیه سنگین مستلزم برخورداری از گواهینامه متناسب، مهارت، تجربه و صلاحیت قانونی است و واگذاری فرمان این خودروها به افراد فاقد شرایط قانونی، علاوه بر تخلف، می‌تواند به وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود. 

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه سهل‌انگاری در واگذاری وسایل نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی ایفا کنند.

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