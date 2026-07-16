توقیف کامیون با راننده ۱۰ساله در هرمزگان
رئیس پلیس راه استان هرمزگان از توقیف یک کامیون کشنده خبر داد که توسط دختری ۱۰ساله هدایت میشد؛ اقدامی خطرناک که میتوانست جان راننده و دیگر کاربران جاده را با مخاطرات جدی مواجه کند
به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سرهنگ محمد حقپرست با اشاره به وقوع این تخلف خطرآفرین، اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین انجام مأموریتهای نظارتی و کنترل محورهای مواصلاتی استان، یک کامیون کشنده را متوقف کردند که بررسیها نشان داد راننده آن دختری ۱۰ساله بوده است.
وی افزود: این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است و میتوانست پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد. از اینرو، مأموران پلیس مطابق ضوابط قانونی، نسبت به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ اقدام کردند.
سرهنگ حقپرست با اشاره به تکرار موارد رانندگی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در محورهای هرمزگان، تصریح کرد: اینگونه تخلفات تهدیدی جدی برای ایمنی راهها محسوب میشود و لزوم نظارت دقیقتر خانوادهها، مالکان ناوگان حملونقل و رانندگان حرفهای بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه خودروهای سنگین، را دو چندان میکند.
حقپرست خاطرنشان کرد: هدایت وسایل نقلیه سنگین مستلزم برخورداری از گواهینامه متناسب، مهارت، تجربه و صلاحیت قانونی است و واگذاری فرمان این خودروها به افراد فاقد شرایط قانونی، علاوه بر تخلف، میتواند به وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیر منجر شود.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه سهلانگاری در واگذاری وسایل نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی ایفا کنند.