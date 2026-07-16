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فرمانده مرزبانی فراجا خبر داد؛

انهدام باندهای قاچاق سلاح و مهمات در مرزهای کشور

انهدام باندهای قاچاق سلاح و مهمات در مرزهای کشور
کد خبر : 1814120
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فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام باندهای قاچاق سلاح و مهمات در مرزهای کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «علی اکبر جاویدان» در تشریح موفقیت مرزبانان در ممانعت از ورود سلاح و مهمات به داخل کشور، گفت: با تلاش گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان در مرزها، طی ۲۴ ساعت گذشته باندهای قاچاق سلاح در مرزهای کشور زمینگیر شدند. 

وی افزود: با انسجام مرزبانان در کنترل و مراقبت از مرزها و همچنین پیچیدگی اقدامات اطلاعاتی، از قاچاقچیان ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۶ قبضه سلاح شکاری و مقادیری مهمات کشف شد. 

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به دستگیری ۵ قاچاقچی، عنوان کرد: تلاش اطلاعاتی مرزبانان برای دستگیری سایر عوامل دخیل در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

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