انهدام باندهای قاچاق سلاح و مهمات در مرزهای کشور

به گزارش ایلنا، سردار «علی اکبر جاویدان» در تشریح موفقیت مرزبانان در ممانعت از ورود سلاح و مهمات به داخل کشور، گفت: با تلاش گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان در مرزها، طی ۲۴ ساعت گذشته باندهای قاچاق سلاح در مرزهای کشور زمینگیر شدند.

وی افزود: با انسجام مرزبانان در کنترل و مراقبت از مرزها و همچنین پیچیدگی اقدامات اطلاعاتی، از قاچاقچیان ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۶ قبضه سلاح شکاری و مقادیری مهمات کشف شد.

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به دستگیری ۵ قاچاقچی، عنوان کرد: تلاش اطلاعاتی مرزبانان برای دستگیری سایر عوامل دخیل در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

انتهای پیام/