هشدار نسبت به رواج شبهعلم در فضای مجازی
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمانمحوری به سلامتمحوری، گفت: متخصصان غدد باید علاوه بر درمان بیماران، نقش مؤثرتری در پیشگیری از بیماریهای متابولیک، سیاستگذاری سلامت، مقابله با شبهعلم و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی ایفا کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ششمین کنگره همگرایی در علوم غدد و متابولیسم که به میزبانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در نظام سلامت کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش راهبردی رشتههای تخصصی و فوقتخصصی در ارتقای سلامت جامعه است.
وی افزود: انتظار نظام سلامت از متخصصان و فوقتخصصان این است که علاوه بر درمان بیماران، با نگاهی آیندهنگر و جامعهمحور، نقش راهبری علمی و سیاستگذاری در حوزه تخصصی خود را برعهده بگیرند.
رسالت متخصصان تنها ویزیت بیماران نیست
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت علمی استادان و اعضای هیأت علمی بسیار فراتر از ارائه خدمات درمانی روزمره است، اظهار کرد: حیف است که یک فوقتخصص یا عضو هیأت علمی برجسته تنها به ویزیت روزانه چند بیمار محدود شود. این افراد باید دانش خود را در تربیت نیروهای تخصصی، پاسخگویی به مسائل ملی، تولید شواهد علمی و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل چالشهای سلامت کشور به کار گیرند.
وی تأکید کرد: متخصصان باید ضمن حفظ مرجعیت علمی خود، نقش فعالتری در هدایت سیاستهای سلامت کشور ایفا کنند.
سونامی دیابت با درمان مهار نمیشود
رئیسی با اشاره به روند رو به افزایش بیماری دیابت در جهان و ایران، گفت: سازمان جهانی بهداشت در اهداف توسعه پایدار حتی کاهش شیوع دیابت را هدفگذاری نکرده، بلکه بر توقف روند افزایشی آن تأکید دارد، زیرا پیشبینیهای جهانی درباره رشد این بیماری بارها کمتر از واقعیت بوده است.
وی افزود: ساخت بیمارستان، افزایش کلینیکها و تربیت متخصصان بیشتر، بهتنهایی پاسخگوی بحران دیابت نیست. اگر میخواهیم این بیماری را کنترل کنیم، باید از درمان صرف فاصله گرفته و به سمت پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و کنترل عوامل خطر حرکت کنیم.
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت باید جدی گرفته شوند
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) اظهار کرد: کنترل بیماریهای غیرواگیر تنها با اقدامات وزارت بهداشت امکانپذیر نیست و نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی، ارتقای سواد سلامت و ایجاد محیطهای سالم، بدون مشارکت وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، صنعت، رسانهها و سایر نهادهای مسئول امکانپذیر نخواهد بود.
مشارکت مردم، شرط موفقیت برنامههای سلامت
وی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامههای سلامت دانست و گفت: هیچ برنامه ملی بدون همراهی مردم به نتیجه نمیرسد. فرهنگسازی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، پیشنیاز مشارکت مردم در پیشگیری از بیماریهاست.
معاون بهداشت افزود: کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و سبک زندگی ناسالم از مهمترین عوامل افزایش چاقی، دیابت و سایر بیماریهای متابولیک است و اصلاح این روند نیازمند مشارکت همگانی است.
هوش مصنوعی باید در خدمت پزشکان باشد
رئیسی با اشاره به گسترش هوش مصنوعی در پزشکی اظهار کرد: متخصصان باید از امروز برای استفاده صحیح از این فناوری برنامهریزی کنند، زیرا اگر در این زمینه عقب بمانیم، به جای آنکه هوش مصنوعی ابزاری در خدمت پزشکان باشد، ممکن است پزشکان به ابزاری در خدمت هوش مصنوعی تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: هوش مصنوعی باید به عنوان یک ابزار کمکی در اختیار متخصصان قرار گیرد و هرگز جایگزین قدرت تحلیل، تجربه و مرجعیت علمی پزشکان نخواهد شد.
از پیشگیری باید به پیشبینی بیماریها برسیم
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت توسعه پزشکی دقیق گفت: امروز تنها پیشگیری کافی نیست، بلکه باید یک گام جلوتر رفته و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و دادههای علمی، به سمت پیشبینی بیماریها حرکت کنیم تا بتوان برنامهریزی دقیقتری برای آینده نظام سلامت انجام داد.
مقابله با شبهعلم، مسئولیتی ملی است
رئیسی با هشدار نسبت به گسترش اطلاعات نادرست در حوزه سلامت گفت: یکی از چالشهای جدی امروز، رواج شبهعلم در فضای مجازی است که نمونه آن تبلیغات علیه مصرف نمک یددار است.