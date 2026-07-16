رئیس سازمان سنجش اعلام کرد:
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اواخر مرداد اعلام میشود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام زمانبندی اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، گفت: نتایج اولیه این آزمون اواخر مردادماه منتشر میشود و نتایج نهایی نیز در نیمه نخست مهرماه اعلام خواهد شد تا کلاسهای کارشناسی ارشد در نیمسال اول آغاز شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رضا محمدی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س) درباره زمان اعلام نتایج این آزمون اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد به امید خدا امروز برگزار میشود و نتایج اولیه آن اواخر مردادماه اعلام خواهد شد. پس از آن نیز داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت و نتایج نهایی در نیمه نخست مهرماه اعلام میشود تا کلاسهای کارشناسی ارشد در همان نیمسال اول آغاز شود.
وی با اشاره به آمار داوطلبان افزود: در این دوره، ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که ۵۴ درصد آنان را بانوان و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: آزمون در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و حدود ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار میشود.
محمدی با بیان اینکه همه هماهنگیهای لازم برای برگزاری آزمون انجام شده است، گفت: تمامی هماهنگیها با وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. همچنین درباره استانهای جنوبی، روز گذشته شخصاً با تمامی استانداران، رؤسای ستادهای استانی و رؤسای دانشگاههای متولی برگزاری آزمون گفتوگو کردم.
وی تأکید کرد: خدا را شکر همه تمهیدات لازم اندیشیده شده و فکر میکنم مشکل خاصی وجود ندارد. آزمون با بالاترین ضریب امنیتی که نیروهای نظامی و امنیتی تدارک دیدهاند، در صبح پنجشنبه، بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه برای گروههای اصلی و شناور برگزار خواهد شد.