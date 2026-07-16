به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رضا محمدی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س) درباره زمان اعلام نتایج این آزمون اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد به امید خدا امروز برگزار می‌شود و نتایج اولیه آن اواخر مردادماه اعلام خواهد شد. پس از آن نیز داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت و نتایج نهایی در نیمه نخست مهرماه اعلام می‌شود تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در همان نیمسال اول آغاز شود.

وی با اشاره به آمار داوطلبان افزود: در این دوره، ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده‌اند که ۵۴ درصد آنان را بانوان و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: آزمون در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و حدود ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه همه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری آزمون انجام شده است، گفت: تمامی هماهنگی‌ها با وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. همچنین درباره استان‌های جنوبی، روز گذشته شخصاً با تمامی استانداران، رؤسای ستادهای استانی و رؤسای دانشگاه‌های متولی برگزاری آزمون گفت‌وگو کردم.

وی تأکید کرد: خدا را شکر همه تمهیدات لازم اندیشیده شده و فکر می‌کنم مشکل خاصی وجود ندارد. آزمون با بالاترین ضریب امنیتی که نیروهای نظامی و امنیتی تدارک دیده‌اند، در صبح پنجشنبه، بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه برای گروه‌های اصلی و شناور برگزار خواهد شد.

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