دانشگاه علامه: اخراج یکی از کارکنان دانشگاه به دلیل تذکر حجاب صحت ندارد
روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در بیانیهای پیرامون جابهجایی محل خدمت یکی از کارکنان این دانشگاه، ضمن ارائه توضیحات تکمیلی، ماهیت این تغییر وضعیت را در چارچوب فرآیندهای اداری و ارزیابیهای عملکردی تبیین کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی درباره مطالب منتشرشده پیرامون جابهجایی یکی از کارکنان، بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:
امیرالمؤمنین علی (ع): «اِعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَةٍ لَا عَقْلَ رِوَایَةٍ؛ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ وَرُعَاتَهُ قَلِیلٌ.»
«خبر را آنگاه که میشنوید، با فهم و مسئولیت دریابید، نه صرفاً برای بازگویی؛ زیرا راویان دانش بسیارند و پاسداران حقیقت آن اندک.»
«در روزهای اخیر، مطالبی با عنوان «اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی به دلیل تذکر حجاب» در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده است. دانشگاه به منظور صیانت از حقیقت، حقوق اشخاص، ارزشهای ایرانی - اسلامی و آرامش جامعه دانشگاهی، توضیحات زیر را به آگاهی میرساند.
هیچ اخراجی صورت نگرفته و رابطه استخدامی فرد مورد اشاره با دانشگاه قطع نشده است. موضوع، جابهجایی محل خدمت در درون دانشگاه بوده است. این فرایند متعاقب اختلاف ایشان با مدیر مستقیم مافوقشان به دلایل اداری و به درخواست کتبی خود وی انجام شده است. ازاینرو، تعبیر «اخراج» با واقعیت حقوقی و اداری موضوع سازگار نیست.
تصمیم یادشده نیز حاصل یک واقعه منفرد یا صرفاً موضوع تذکر درباره پوشش نبوده است. گزارش مسئولان دانشکده، مجموعهای از مسائل مرتبط با کیفیت، دقت و سرعت ارائه خدمات آموزشی، نحوه تعامل با دانشجویان و مدیران و بینتیجه ماندن تذکرهای پیشین را در برمیگیرد. نحوه تذکر درباره پوشش، تنها یکی از موارد مطرحشده در کنار این مجموعه بوده است؛ بنابراین تقلیل موضوعی چندوجهی به گزاره «مجازات به دلیل دفاع از حجاب» و تبدیل آن به نشانه تقابل مدیریت دانشگاه با ارزشهای دینی، روایتی ناقص و غیرمنصفانه از واقعیت است.
دانشگاه علامه طباطبائی خود را کاملا به قانون، کرامت انسانی، عفاف و حجاب، سلامت اخلاقی محیط علمی، احترام متقابل، مسئولیتپذیری حرفهای و دیگر ارزشهای ایرانی – اسلامی ملتزم میداند.
دانشگاه در ماههای دشوار گذشته، با تدبیر، گفتوگو و همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان، از آرامش محیط علمی و استمرار آموزش صیانت کرده و کوشیده است از تبدیل محرکها و تنشهای بیرونی به بحران درون دانشگاه جلوگیری کند. انتشار روایتهای ناقص، تحریک عواطف دینی و تبدیل یک موضوع اداری به نشانه رویارویی دانشگاه با ارزشهای ایرانی – اسلامی، میتواند امنیت روانی دانشگاهیان، اعتماد متقابل و آرامش محیط علمی را مخدوش سازد و ناخواسته زمینه بهرهبرداری بدخواهان دانشگاه و کشور را فراهم آورد.
دانشگاه از رسانهها و اشخاصی که تعبیر خلاف واقع «اخراج به دلیل تذکر حجاب» را منتشر یا بازنشر کردهاند، میخواهد نسبت به اصلاح صریح خبر اقدام کنند. بدیهی است در صورت استمرار انتشار یا خودداری از اصلاح مطالب خلاف واقع، دانشگاه حق پاسخگویی و پیگیری حقوقی موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح، برای صیانت از حقوق اشخاص و اعتبار جامعه دانشگاهی، برای خود محفوظ میداند.
ضمن سپاس از دغدغهمندی و حساسیت همکاران نسبت به ارزشهای دینی و اخلاقی، دانشگاه تأکید میکند که صیانت از ارزشهای ایرانی – اسلامی، حقیقت، عدالت، کرامت انسان و آرامش دانشگاه، اجزای یک مسئولیت واحدند. نه ارزشهای دینی باید دستاویزی برای منازعات درونسازمانی یا مصونسازی مسائل حرفهای از ارزیابی قرار گیرد و نه تصمیمهای اداری میتواند بهانهای برای بیاعتنایی به ارزشهای دینی و اخلاقی باشد. »