تدوین ۳۲ برنامه در راستای افزایش منابع سازمان تأمیناجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، گفت: ۳۲ برنامه در راستای افزایش منابع و کنترل و مدیریت مصارف سازمان، تدوین و پیگیری شده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، در جلسه با وزیر میراث فرهنگی، ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی در شرایط قابل پیشبینی کشور، با اشاره به پرداخت حقوق به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر، هزینههای ارائه خدمات درمانی به ۴۷ میلیون نفر و دیگر هزینههای تعهداتی سازمان در قبال جامعه تحت پوشش نظیر بیمه بیکاری، توضیحاتی در خصوص هزینهکردها و تعهدات سازمان در شرایط پیشرو ارائه کرد.
وی در ادامه، منابع ناشی از وصول حقبیمه، تأدیه دیون دولت به تأمیناجتماعی و برخی موارد دیگر را مهمترین منابع سازمان برای ایفای تعهدات دانست و تصریح کرد: سازوکارهایی برای ایفای تعهدات سازمان و تعادلبخشی به منابع و مصارف تأمیناجتماعی در شرایط قابل پیشبینی، تدوین شده است. این برنامهها برای مواجهه با شرایط خاص کشور، تدوین و به دولت ارائه میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ۳۲ برنامه در راستای افزایش منابع و کنترل و مدیریت مصارف سازمان، تدوین و پیگیری شده، گفت: ۲۰ مورد از این برنامهها در چارچوب تصمیمسازیهای داخلی سازمان، محقق شده و ۱۲ مورد دیگر نیازمند مصوبات قانونی دولت و مجلس است. با تحقق موضوعات اشاره شده، بدون ایجاد هزینه اجتماعی و با لحاظ افزایش سرمایه اجتماعی کشور، شرایط پایداری برای تأمیناجتماعی رقم خواهد خورد.
وی در ادامه، دغدغهها و حمایتهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزههای مختلف به ویژه در موضوعات مرتبط با تأمیناجتماعی، بازنشستگان و همه افراد تحت پوشش این سازمان را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: این نگاه حمایتی به طور کلی در دولت وجود دارد؛ به این واسطه در شرایط خاص گذشته با حمایتهای دولت، پرداخت حقوق بازنشستگان، اجرای متناسبسازی، ارائه خدمات درمانی و دیگر تعهدات سازمان بهموقع و بدون تأخیر انجام شده است.
سالاری با تأکید بر اینکه حمایتهای دولت چهاردهم از سازمان تأمیناجتماعی در سالهای اخیر در مقایسه با دیگر دولتها بیسابقه بوده است، بیان کرد: در این رابطه، مصوبات مهمی در تأدیه دیون دولت به تأمیناجتماعی انجام شده که تصویب ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سالجاری برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، یک مورد از این حمایتها است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین، مراقبت از مجموعه بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران و جامعه کارفرمایی و ارائه خدمات به آنان را در اولویت سازمان تأمیناجتماعی دانست و افزود: در این مسیر، حمایتهای مجموعه دولت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
سالاری در پایان افزود: شجاعت رئیس جمهور برای حمایت از مردم به ویژه جامعه تحت پوشش تأمیناجتماعی، بینظیر است؛ به اینواسطه همچنین از حضور ارزشمند وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سازمان تأمین اجتماعی قدردانی داریم.