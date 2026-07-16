نسخه جدید ضوابط احداث پارکینگهای عمومی تهران تدوین شد
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران از تدوین و نهایی شدن مطالعات بازنگری ضوابط احداث پارکینگهای عمومی در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، میترا کریمی گفت: این مطالعات با هدف تسهیل سرمایهگذاری، ارتقاء کارایی پارکینگهای عمومی و انطباق ضوابط با اسناد فرادست توسعه شهری، بهزودی در کمیسیون ماده پنج شهر تهران بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه مالکیت خودرو در تهران اظهار کرد: سرانه مالکیت خودرو در پایتخت از حدود ۲۰۰ دستگاه به ازای هر هزار نفر در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۵۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که با وجود توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، همچنان تعداد و مدت زمان سفرهای شهری و در نتیجه میزان اشغال معابر، بهویژه در ساعات اوج ترافیک، روندی افزایشی دارد و ضرورت بازنگری در سیاستهای تأمین پارکینگهای عمومی را دوچندان کرده است.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران با اشاره به سابقه ضوابط موجود افزود: شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۳ کلیات ضوابط احداث پارکینگهای عمومی را به تصویب رساند که این ضوابط در سال ۱۳۸۶ و در قالب بند یک صورتجلسه شماره ۴۳۶ کمیسیون ماده پنج اصلاح شد.
کریمی افزود: در این مصوبه، با پیشبینی مشوقهایی از جمله امکان استقرار کاربریهای تجاری و اداری در طبقات همکف و اول و احداث تالار در طبقه فوقانی، زمینه مشارکت بخش خصوصی در ساخت پارکینگهای عمومی فراهم شد و در دهه ۸۰ نیز تعدادی از این مجموعهها در سطح شهر احداث شدند.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ضوابط پیشین پس از ابلاغ طرح تفصیلی، کارایی لازم را از دست داد، تصریح کرد: عدم انطباق با اسناد توسعه شهری، بیتوجهی به ظرفیتهای مجاز بارگذاری در پهنههای مختلف، همخوان نبودن با مطالعات طرح جامع حملونقل و یکساننگری نسبت به تمامی اراضی دارای لایه تثبیت پارکینگ عمومی، از مهمترین چالشهای ضوابط موجود بود.
کریمی ادامه داد: بر همین اساس و در اجرای تکلیف ابلاغی کمیسیون ماده پنج، اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری بازنگری جامع این ضوابط را در دستور کار قرار داد. در این مطالعات، با لحاظ تمامی اسناد فرادست از جمله طرح جامع حملونقل شهر تهران، کل محدوده ۶۱۵ کیلومترمربعی شهر بر پایه دو شاخص «ضرورت یاعدم ضرورت حفظ پارکینگ» و «ظرفیت بارگذاری اراضی و املاک» به ۹ زون تقسیمبندی شده است.
وی خاطرنشان کرد: متناسب با ویژگیهای هر زون، ضوابط جدید تعداد طبقات قابل احداث برای مجموعههای مختلط شامل پارکینگ عمومی و کاربریهای انتفاعی بازنگری و پیشنهاد شده است. رویکردی که ضمن افزایش جذابیت سرمایهگذاری، زمینه توسعه هدفمند پارکینگهای عمومی در مقاصد سفر و مناطق دارای نیاز واقعی را فراهم میکند.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران در پایان تاکید کرد: مطالعات انجامشده، علاوه بر بازنگری ضوابط احداث پارکینگهای عمومی، بهعنوان یکی از اسناد تخصصی و زیربنایی در بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین مکانیابی پارکینگهای عمومی در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مطالعات پس از بررسیهای کارشناسی در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج، بهزودی برای تصمیمگیری نهایی در دستور کار کمیسیون ماده پنج شهر تهران قرار میگیرد.