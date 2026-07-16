هاری؛ بیماری کشنده اما قابل پیشگیری
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: هاری یکی از مرگبارترین بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان است و بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از ۵۹ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از. وزارت بهداشت، دکتر مسعود شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از میان هزار و ۷۰۹ عامل بیماریزا، ۸۳۲ عامل معادل ۴۹ درصد از حیوانات به انسان منتقل میشود، گفت: این بیماریها که توسط عوامل مختلفی همچون باکتریها، ویروسها، انگلها و قارچها ایجاد میشوند، یکی از مهمترین چالشهای حوزه سلامت به شمار میروند و کنترل آنها نیازمند همکاری نزدیک بخشهای بهداشت و دامپزشکی است.
وی افزود: بیماریهای مشترک انسان و حیوان علاوه بر تهدید سلامت جامعه، خسارتهای اقتصادی قابل توجهی نیز به صنعت دامپروری وارد میکنند و برخی از آنها مانند هاری، سیاهزخم، تب دره ریفت، تب خونریزیدهنده کریمه کنگو و طاعون، به دلیل احتمال همهگیری و مرگومیر، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اینکه هاری همچنان یکی از مرگبارترین بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان است، ادامه داد: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از ۵۹ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست میدهند.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰ نفر در کشور به دلیل ابتلا به هاری فوت کردند که متأسفانه یکی از این موارد مربوط به شهرستان اشکذر در استان یزد بوده است.
شریفی با بیان اینکه گزش حیوانات، مهمترین راه انتقال ویروس هاری است، تصریح کرد: در سال گذشته، تعداد ۴۴۵ هزار و ۴۸۶ مورد حیوانگزیدگی در کشور ثبت شد که برای تمامی افراد اقدامات پیشگیری از هاری انجام گرفت. این رقم در استان یزد ۷ هزار و ۲۹۳ مورد بوده است.
وی افزود: برخلاف میانگین کشوری که حدود ۶۰ درصد گزشها توسط سگ رخ میدهد، در استان یزد حدود ۶۶ درصد حیوانگزیدگیها ناشی از گربه بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: خدمات درمان پیشگیری از هاری بهصورت شبانهروزی در ۲۲ مرکز پیشگیری و درمان هاری استان ارائه میشود و شامل شستوشوی سریع زخم، تزریق ایمونوگلوبولین و واکسن هاری است. این خدمات به صورت رایگان در مراکز تعیینشده انجام میشود و مراجعه سریع افراد حیوانگزیده نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بیماری دارد.
شریفی با اشاره به اهمیت بیماری تب مالت گفت: این بیماری علاوه بر خسارتهای اقتصادی ناشی از سقط جنین، ناباروری، کاهش تولید شیر و تلفات دام، در انسان نیز موجب بیماری طولانیمدت و درمان پرهزینه میشود.
وی اظهار داشت: در سال گذشته تعداد ۱۸ هزار و ۹۴۴ مورد تب مالت در کشور شناسایی شد که ۴۵۷ مورد آن مربوط به استان یزد بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه استان یزد یکی از کانونهای مهم بیماری سالک در کشور محسوب میشود، گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۶۴۱ مورد سالک در کشور و ۱۱۶ مورد در استان یزد ثبت شده است.
وی افزود: شهرستانهای ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، خاتم و مروست از کانونهای سالک روستایی و شهرستان یزد از کانونهای سالک شهری به شمار میروند و بیشترین میزان بروز بیماری در سال ۱۴۰۴ مربوط به شهرستان مروست بوده است.
شریفی با اشاره به خطرات بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو اظهار کرد: این بیماری به دلیل میزان بالای مرگومیر، خسارتهای اقتصادی و امکان انتقال در مراکز درمانی، از بیماریهای مهم مشترک بین انسان و حیوان است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۹ مورد قطعی بیماری در کشور شناسایی شد که متأسفانه پنج نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند. در استان یزد نیز ۲۶ مورد مشکوک بررسی شد که پس از انجام آزمایشهای تخصصی، هفت مورد قطعی تشخیص داده شد و خوشبختانه تمامی بیماران پس از دریافت مراقبت و درمان مناسب، با بهبودی از بیمارستان ترخیص شدند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر نقش آموزش و آگاهیبخشی در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان، از شهروندان خواست از مصرف فرآوردههای لبنی غیرپاستوریزه، تماس غیرضروری با حیوانات مشکوک، ذبح غیربهداشتی دام و نگهداری غیراصولی حیوانات خودداری کرده و در صورت حیوانگزیدگی یا مشاهده علائم مشکوک، در سریعترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنند.