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آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور
کد خبر : 1814059
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد و اعلام کرد: سایر محورهای شمالی از تردد روان و شرایط جوی عادی برخوردار هستند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور صبح امروز (۲۵ تیر ۱۴۰۵)، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

وی افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است. 

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده حصارک تا گلشهر و همچنین از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد. 

وی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت قوانین و توجه به توصیه‌های پلیس، از شتاب‌زدگی و انجام تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.

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