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آیین‌نامه نحوه استفاده از پرچم رسمی و سرود ملی ایران به استانداری‌ها ابلاغ شد

آیین‌نامه نحوه استفاده از پرچم رسمی و سرود ملی ایران به استانداری‌ها ابلاغ شد
کد خبر : 1814056
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معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران با موضوع «آیین‌نامه نحوه استفاده از پرچم رسمی و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران» را به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، سید محمد مجابی طی نامه‌ای خطاب به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور، تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ هیأت محترم وزیران با موضوع «آیین‌نامه نحوه استفاده از پرچم رسمی و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد. 

در این ابلاغیه با تأکید بر پاسداشت جایگاه رفیع پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد همبستگی، هویت ملی و انسجام اجتماعی، از معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها خواسته شده است مفاد این تصویب‌نامه را به شهرداری‌ها و دهیاری‌های تابعه استان ابلاغ و زمینه اجرای دقیق آن را فراهم کنند. 

بر اساس این ابلاغ، همچنین مقرر شده است اقدامات لازم مطابق با ماده ۱۲ این آیین‌نامه در دستور کار قرار گیرد تا اجرای مفاد مصوبه هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هماهنگی و نظارت لازم دنبال شود. 

 

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