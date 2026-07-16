به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، اعلام کرد که مناطق مجاور بیمارستان بقایی ۲ اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در این مرکز درمانی گفت: برخی بیماران و همراهان آنان در پی شدت صدا و لرزش‌های ناشی از انفجار، بیمارستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها بیمارانی که از شرایط جسمی نامساعد برخوردارند، در محل باقی مانده‌اند.

همزمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز اعلام کرد: در پی حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی، به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است.

براساس اعلام این دانشگاه، تمامی بیماران این مرکز با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شده‌اند و خوشبختانه در جریان این حملات، آسیبی به بیماران وارد نشده است.

همچنین تأکید شده است که خدمات درمانی بیماران منتقل‌شده، در مراکز پذیرنده بدون وقفه ادامه دارد.

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