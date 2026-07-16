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خروج موقت بیمارستان «بقایی ۲» اهواز از چرخه خدمت‌رسانی پس از حمله موشکی به اطراف آن

خروج موقت بیمارستان «بقایی ۲» اهواز از چرخه خدمت‌رسانی پس از حمله موشکی به اطراف آن
کد خبر : 1814053
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دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام کرد: در پی حملات موشکی به نواحی پیرامونی بیمارستان تخصصی «بقایی ۲» (ویژه بیماران مبتلا به سرطان)، این مرکز به‌طور موقت از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده و تمامی بیماران با رعایت پروتکل‌های ایمنی به سایر مراکز درمانی شهر منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، اعلام کرد که مناطق مجاور بیمارستان بقایی ۲ اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفت. 

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در این مرکز درمانی گفت: برخی بیماران و همراهان آنان در پی شدت صدا و لرزش‌های ناشی از انفجار، بیمارستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها بیمارانی که از شرایط جسمی نامساعد برخوردارند، در محل باقی مانده‌اند. 

همزمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز اعلام کرد: در پی حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی، به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است. 

براساس اعلام این دانشگاه، تمامی بیماران این مرکز با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شده‌اند و خوشبختانه در جریان این حملات، آسیبی به بیماران وارد نشده است. 

همچنین تأکید شده است که خدمات درمانی بیماران منتقل‌شده، در مراکز پذیرنده بدون وقفه ادامه دارد.

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