خروج موقت بیمارستان «بقایی ۲» اهواز از چرخه خدمترسانی پس از حمله موشکی به اطراف آن
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد: در پی حملات موشکی به نواحی پیرامونی بیمارستان تخصصی «بقایی ۲» (ویژه بیماران مبتلا به سرطان)، این مرکز بهطور موقت از چرخه خدمترسانی خارج شده و تمامی بیماران با رعایت پروتکلهای ایمنی به سایر مراکز درمانی شهر منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، اعلام کرد که مناطق مجاور بیمارستان بقایی ۲ اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفت.
وی با اشاره به شرایط ایجادشده در این مرکز درمانی گفت: برخی بیماران و همراهان آنان در پی شدت صدا و لرزشهای ناشی از انفجار، بیمارستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها بیمارانی که از شرایط جسمی نامساعد برخوردارند، در محل باقی ماندهاند.
همزمان، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز اعلام کرد: در پی حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماریهای هماتولوژی و انکولوژی، بهمنظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمترسانی خارج شده است.
براساس اعلام این دانشگاه، تمامی بیماران این مرکز با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی به سایر بیمارستانهای شهر اهواز منتقل شدهاند و خوشبختانه در جریان این حملات، آسیبی به بیماران وارد نشده است.
همچنین تأکید شده است که خدمات درمانی بیماران منتقلشده، در مراکز پذیرنده بدون وقفه ادامه دارد.