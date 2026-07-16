اطلاعیه آموزش و پروش برای رفع هرگونه ابهام درخصوص تعویق امتحانات نهایی در ۴ استان کشور
مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام درخصوص تصمیم ستاد عالی آزمونها مبنی بر تعویق امتحانات نهایی استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
پیرو تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعویق امتحانات نهایی استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان در روزهای پنجشنبه و شنبه ۲۵ و ۲۷ تیر، دغدغههایی برای دانشآموزان عزیز پدید آمده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام، مراتب ذیل به اطلاع دانشآموزان و داوطلبان گرامی میرسد:
۱. این تصمیم مبتنی بر مصوبه ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش و ماده واحده ساماندهی ارزشیابی پایانی دورههای مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار اتخاذ گردیده است.
۲. همه جوانب قانونی، فنی و علمی مرتبط با تراز نمرات داوطلبان کنکور سراسری با دقت کامل مورد بررسی و لحاظ قرار گرفته است.
۳. در اجرای تصمیم مزبور به نحوی برنامه ریزی شده است که حقی از هیچ یک از داوطلبان عزیز در کنکور سراسری، تضییع نخواهد شد.
۴. ابعاد گوناگون این موضوع به طور مشروح و جامع در آیندهای نزدیک به اطلاع مخاطبان محترم خواهد رسید.
۵. وزارت آموزش و پرورش با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و کارشناسی، همه توان خود را به کار خواهد گرفت تا بستری امن، آرام و عادلانه برای برگزاری صحیح و دقیق امتحانات نهایی فراهم آورد و از هر اقدامی که به حفظ سلامت فرآیند ارزشیابی کمک کند، دریغ نخواهد ورزید.
۶. در این شرایط حساس، از همه دلسوزان و دغدغهمندان عرصه تعلیم و تربیت انتظار میرود که ضمن پرهیز از هرگونه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و شتابزده، با رویکردی مسئولانه به حفظ و تقویت آرامش و تمرکز ذهنی دانشآموزان و نیز آرامش خاطر خانوادههای آنان یاری رسانند.
بیتردید همکاری و همدلی همگانی، نقشی بسزا در عبور موفق از این دوره خواهد داشت و ما را در تحقق برگزاری منصفانه و بیتنش آزمونها یاری خواهد کرد.